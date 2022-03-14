Глава "Промобит" Копосов рассказал, когда в России восстановится производство ноутбуков
Так, как до введения санкций пандемия коронавируса спровоцировала глобальный кризис микросхем, многие компании-производители ещё в 2020 году занялись поиском решения проблем.
Варианты решения проблемы в связи с нехваткой микросхем в России проработали ещё до введения санкций, поэтому нынешний кризис на внутреннем рынке, скорее всего, удастся преодолеть быстро. Об этом сообщил в беседе с изданием "Газета.ru" генеральный директор компании – производителя вычислительной техники "Промобит" Максим Копосов.
"Думаю, производство ноутбуков в России удастся вернуть к досанкционному уровню через два года. Возможно, к этому времени вернутся и иностранные производители. Но, даже если они вернутся, доверие к ним будет подорвано, а их былые позиции будут частично заняты российскими или китайскими компаниями", — заявил он.
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По словам Копосова, санкциям против России также предшествовал глобальный кризис микросхем, который начался в 2020 году из-за пандемии коронавируса. По его словам, западные ограничения "затронули поставки уже не только компонентной базы, но и готовой продукции" — серверов, ПК, систем хранения данных.
"Поскольку проблема не новая, многие компании-производители уже занимались поиском её решения, в том числе поиском аналогов используемых раньше компонентов в других странах, налаживанием поставок", — отметил глава компании.
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