Ошибки прошлого: От каких покупок сейчас стоит отказаться и что поможет спасти сбережения Из-за санкций и роста курса доллара многие стали снимать деньги со счетов, чтобы сделать покупки — от бытовой техники до автомобилей. На что сейчас имеет смысл тратить деньги, а на что нет? 25 февраля, 10:52 Обложка © ТАСС / Виктор Драчев

Опыт прошлых кризисов неоднократно показывал, что в периоды ажиотажа на рынках люди совершают множество финансовых ошибок. Пытаясь спасти деньги, они на самом деле несут огромные потери. Чтобы обезопасить себя от необдуманных вложений, достаточно вспомнить неудачный опыт в прошлом.

На фоне роста курса доллара в 2014 году многие бросились скупать бытовую технику, телевизоры, ноутбуки. Сейчас тоже есть люди, которые хотят сделать подобные инвестиции. Особенно после того, как крупные гипермаркеты электроники заявили о грядущем росте цен на 30%. Но в такой тактике есть опасность. Кризисы всегда заканчиваются, а цены стабилизируются. Если потребуются деньги, то технику придётся продавать уже как б/у и с большим дисконтом.

— Срочно приобретать бытовую технику или айфоны можно порекомендовать тем, кто давно планировал такую покупку для себя, это разумно. Но вкладываться в технику как в инвестиции, чтобы затем продать подороже на "Авито", не имеет смысла. Это наглядно показали события предыдущего кризиса. Срочной необходимости обнулять электронные счета и класть сбережения под матрас, на наш взгляд, нет. Внутри России банковская система работает в штатном режиме, а люди расплачиваются картами в интернет-магазинах и стационарных точках как обычно, — отметил владелец сети оружейных магазинов "Охотактив" Андрей Шелестов.

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В первую очередь нужно сейчас понять две вещи. Во-первых, ажиотаж — плохой советчик. Можно допустить расходы, которые позже не окупятся и о которых можно пожалеть. Во-вторых, нельзя сделать запасы или всё предусмотреть на всю жизнь вперёд. Поэтому стоит очень трезво оценить всю текущую ситуацию, свои расходы и доходы, а также попытаться представить, как может развиваться ситуация лично для вас. Такие рекомендации дал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

По его мнению, чтобы сейчас спасти деньги, нужно перейти к сберегательной модели поведения: меньше тратить, больше откладывать на всякие непредвиденные случаи.

— Что касается крупных покупок, то имеет смысл покупать средства производства. Если автомобиль используется не только в личных целях, но и может стать источником заработка, можно приобрести (конечно, если есть соответствующие средства). То же самое касается компьютера, планшета, смартфона — покупать не потому, что они дорожают или из-за санкций могут быть в дефиците, а для того, чтобы с их помощью зарабатывать деньги (или обеспечивать образование ребёнку), — отметил Фёдор Сидоров.

По его словам, для многих россиян сейчас хорошим вложением денег может оказаться загородный дом или покупка земли. Конечно, только в том случае, если такие планы были и раньше. А главной инвестицией в текущей ситуации станет закрытие долгов: это позволит в дальнейшем не зависеть от кредитов и жить спокойно, даже если снизятся доходы.

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— Чтобы деньги не пропадали, их нужно вкладывать в образование и повышение собственных компетенций, знаний. Эти инвестиции помогают очень многим людям грамотно управлять своими средствами. Но главное сейчас — это не делать эмоциональных покупок. Причём это касается не только бытовой техники или прочих материальных ценностей, но и ценных бумаг, поскольку пока не до конца понятно, какими будут дальнейшие пакеты санкций. Этот тезис можно перефразировать так: лучший способ и не потерять, и заработать в текущий момент — просто оставить всё так, как есть, — рекомендовал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

А вы сейчас вкладываете деньги в крупные покупки? Да, пытаюсь спасти сбережения Да, но покупаю то, что давно планировал купить Нет, буду ждать снижения цен Нет, не хочу покупать на ажиотаже

Авторы Нина Важдаева