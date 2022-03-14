"Нельзя отнимать право быть чемпионом": Тренер киевского "Динамо" Луческу выступил против отстранения российских футболистов
Ранее наши национальные команды и клубы были лишены возможности участвовать в крупных международных соревнованиях.
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что отстранение российских футболистов является несправедливым. Об этом он рассказал в эфире Radio Anch'io Sport.
"В моём понимании спорт и политика вообще не должны пересекаться. Спортсмены должны продолжать выходить на поле. Не могу согласиться с тем, что у игроков отнимают право быть чемпионами. Основная задача спорта — помогать людям, а не наоборот", — сказал Луческу.
Ранее Лайф сообщал, что ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а московский "Спартак" автоматически выбыл из Лиги Европы.
ФК "Динамо" Киев