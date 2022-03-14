Журналист Fox News Карлсон обвинил IT-гигантов в манипуляциях мнением граждан США

По его словам, из-за них население "послушно меняет свои аватары в соцсетях с символов движения "Жизнь темнокожих имеет значение" на слоганы о необходимости ношения масок, а теперь и на флаг Украины".

Ведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News заявил, что сегодня американские IT-гиганты манипулируют американцами так умело, как никто ранее, определяя "в первую очередь то, кого вы, американцы, должны ненавидеть".

"В то утро, когда Россия вторглась на Украину, вы могли говорить о самых разных вещах: о коронавирусе, преступности, ситуации на границе с Мексикой. Теперь этому пришёл конец. К большому облегчению Белого дома, все эти темы забыты. Возможно, навсегда", — сказал он.

Карлсон добавил, что крупнейшие IT-компании Кремниевой долины руководят тем, что граждане США "послушно меняют свои аватары в соцсетях с символов движения "Жизнь темнокожих имеет значение" на слоганы о необходимости ношения масок, а теперь и на флаг Украины".

"Всё это кризисы, и каждый новый кризис тщательно организуется из Кремниевой долины по указанию Белого дома", — объяснил телеведущий.