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Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 10:24
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Журналист Fox News Карлсон обвинил IT-гигантов в манипуляциях мнением граждан США

По его словам, из-за них население "послушно меняет свои аватары в соцсетях с символов движения "Жизнь темнокожих имеет значение" на слоганы о необходимости ношения масок, а теперь и на флаг Украины".

Ведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News заявил, что сегодня американские IT-гиганты манипулируют американцами так умело, как никто ранее, определяя "в первую очередь то, кого вы, американцы, должны ненавидеть".

"В то утро, когда Россия вторглась на Украину, вы могли говорить о самых разных вещах: о коронавирусе, преступности, ситуации на границе с Мексикой. Теперь этому пришёл конец. К большому облегчению Белого дома, все эти темы забыты. Возможно, навсегда", — сказал он.

Карлсон добавил, что крупнейшие IT-компании Кремниевой долины руководят тем, что граждане США "послушно меняют свои аватары в соцсетях с символов движения "Жизнь темнокожих имеет значение" на слоганы о необходимости ношения масок, а теперь и на флаг Украины".

"Всё это кризисы, и каждый новый кризис тщательно организуется из Кремниевой долины по указанию Белого дома", — объяснил телеведущий.

Журналист Fox News Карлсон возмутился враньём США о лабораториях на Украине
Журналист Fox News Карлсон возмутился враньём США о лабораториях на Украине

Ранее Лайф рассказал, что, по словам главы СПЧ Фадеева, сервисы Meta стали боевым инструментом во время "Операции Z" на Украине. Он рассказал, что сегодня люди потребляют ложную информацию и добровольно её распространяют, что "нарушает права человека на получение достоверной информации".

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Getty Images / Janos Kummer

Григорий Воронцов
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