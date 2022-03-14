"Почему ты делаешь это с нами, Джо?": Рэпер 50 Cent опубликовал видео с плачущим американцем, ругающим Байдена

"Я ничего не ел сегодня, Джо. Ты знаешь почему? Из-за газа! Представь, у меня есть машина, Джо. Но посмотри на меня. Мои ноги на земле! Мне приходится ходить по улице в своей стране! Потому что цены на газ очень высокие! Почему ты делаешь это с нами, Джо?" — сказал мужчина на видео.