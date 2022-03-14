"Почему ты делаешь это с нами, Джо?": Рэпер 50 Cent опубликовал видео с плачущим американцем, ругающим Байдена
К видео мужчины музыкант добавил свой комментарий о том, что президент всё потерял, и призвал граждан "сделать Америку великой снова".
Американец, ругающий Джо Байдена. Видео © Instagram / 50cent
Американский рэпер 50 Cent опубликовал видео с простым американцем, который со слезами на глазах ругает президента США Джо Байдена. Соответствующая запись появилась в "Инстаграме" артиста.
"Я ничего не ел сегодня, Джо. Ты знаешь почему? Из-за газа! Представь, у меня есть машина, Джо. Но посмотри на меня. Мои ноги на земле! Мне приходится ходить по улице в своей стране! Потому что цены на газ очень высокие! Почему ты делаешь это с нами, Джо?" — сказал мужчина на видео.
К его словам рэпер добавил свой комментарий о том, что президент всё потерял, и призвал граждан "сделать Америку великой снова".
Ранее американские водители обвинили Байдена в росте цен на бензин и призвали вернуть Трампа. При этом некоторые критики уверенно заявляют, что американский лидер, скорее всего, сам саботировал стоимость газа своей энергетической политикой.
Напомним, санкции и подобные ограничения связаны с тем, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Instagram / 50cent