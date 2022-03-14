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14 марта, 10:41

"Известия": Сирийские добровольцы объяснили, почему хотят принять участие в "Операции Z"

В различных городах республики проходят митинги в поддержку действий России. На них можно заметить транспаранты: "Великая Российская армия! Мы победим нацистов!", "С тобой и за тебя, Россия!".

В Сирии ветераны армии, бойцы христианского ополчения и бывшие боевики оппозиции приходят на сборные пункты и записываются добровольцами "для помощи российским друзьям в борьбе с мировым фашизмом". Об этом сообщают "Известия".

"Мы, сирийские бойцы, заявляем о своей верности друзьям из России в борьбе с международным терроризмом. Мы признательны России и готовы поехать на Украину для помощи российским друзьям в борьбе с мировым фашизмом. Мы подтверждаем поддержку президенту Путину", — сказал один из добровольцев.

По данным издания, свою готовность помочь России выразили ветераны армии Сирии, бойцы христианского ополчения и бывшие боевики оппозиции. В городах проходят митинги в поддержку действий РФ. Сирийцы выходят с флагами России и Сирийской Арабской Республики, а также с портретами президентов РФ и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.

"Известия": Украина приостановила набор иностранных наёмников после удара ВС РФ

"Известия": Украина приостановила набор иностранных наёмников после удара ВС РФ

"Я слышал слова президента России Владимира Путина. Он сказал, что если Россия не остановит США и НАТО на Украине, то они придут на русскую землю и разрушат вашу великую страну. Этого нельзя допустить. Вы спасли Сирию от США и их союзников. Теперь мы готовы сражаться против их псов за вас", — объяснил один из добровольцев Ибрагим Мажд.

Также на митингах можно заметить сирийцев с транспарантами: "Великая Российская армия! Мы победим нацистов!", "С тобой и за тебя, Россия!", "Россия в наших сердцах!", "Россия для Сирии родная!". Помимо этого военнослужащие САР наносят на технику букву Z, которую используют российские военные.

"Наш долг быть вместе с Россией и сражаться за неё так, как она сражалась за нас. Тем более что на Украине русские снова жертвуют собой ради других, спасая свой братский народ от нацистов", — заявил ещё один доброволец, Мустафа Каран.

Сдавшийся военнослужащий ВСУ назвал националистов отморозками

Сдавшийся военнослужащий ВСУ назвал националистов отморозками

Ранее Лайф рассказал, что на Украине показали канадских наёмников, которые "едут воевать" к ним через Польшу. На ролике люди в камуфляже стоят в очереди на регистрацию на рейс. В их руках тележки на колёсах, нагруженные сумками и чемоданами.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании "интернационального легиона обороны" в стране после начала российской "Операции Z" по денацификации в Незалежной. Зеленский напомнил, что любой желающий из другого государства может служить в ВСУ в соответствии с его указом 2016 года. Затем украинский лидер ввёл безвизовый режим для иностранных наёмников, которые хотят помочь воевать с Россией. А в МИД Германии сообщили, что немецкие правые экстремисты выехали на Украину для участия в боях. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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ТРК ВС РФ "Звезда"

Григорий Воронцов

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