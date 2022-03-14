Британские оркестры отказались поддерживать бойкот российских композиторов
Произведения этих деятелей культуры принадлежат всей планете, а не только России, а политические заявления и требования не должны распространяться на искусство, отметили в британской организации.
Ассоциация британских оркестров, в которую входят Английская национальная опера и Королевский оперный театр, выступила против бойкота российских композиторов и заявила, что продолжит исполнять их произведения. Об этом сообщило издание The Telegraph.
По мнению Ассоциации британских оркестров, политические заявления и требования не должны распространяться на искусство. Исполнительный директор организации Марк Пембертон заявил, что культура России находит отклик у европейского слушателя и тесно вплетена в "исторический канон западной классической музыки". В этой связи ассоциация не собирается отказываться от произведений Чайковского, Рахманинова и других российских композиторов. Их шедевры стали частью мировой культуры и принадлежат всей планете, а не только России, отметил Пембертон.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Лайф ведёт онлайн-трансляцию. Из-за ситуации на Украине в начале марта был уволен российский музыкант Валерий Георгиев с поста главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра. Он занимал эту должность с 2015 года, контракт был рассчитан до 2025 года. Однако мэр Мюнхена принял решение о "немедленном расставании". Затем свою должность оставил главный дирижёр Большого театра Туган Сохиев. Его поставили в Европе перед выбором между Францией и Россией — "между двумя культурными традициями".
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