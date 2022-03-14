Британские оркестры отказались поддерживать бойкот российских композиторов

Произведения этих деятелей культуры принадлежат всей планете, а не только России, а политические заявления и требования не должны распространяться на искусство, отметили в британской организации.

Ассоциация британских оркестров, в которую входят Английская национальная опера и Королевский оперный театр, выступила против бойкота российских композиторов и заявила, что продолжит исполнять их произведения. Об этом сообщило издание The Telegraph.

По мнению Ассоциации британских оркестров, политические заявления и требования не должны распространяться на искусство. Исполнительный директор организации Марк Пембертон заявил, что культура России находит отклик у европейского слушателя и тесно вплетена в "исторический канон западной классической музыки". В этой связи ассоциация не собирается отказываться от произведений Чайковского, Рахманинова и других российских композиторов. Их шедевры стали частью мировой культуры и принадлежат всей планете, а не только России, отметил Пембертон.