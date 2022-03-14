Политолог Михайлов заявил, что нацбаты уничтожали жителей Донбасса во время эвакуации
Эксперт также сообщил о потере Владимиром Зеленским контроля над украинской армией. По словам специалиста, сейчас "нацбаты уже сами по себе, а ВСУ — отдельно".
Националистические батальоны, которые входят в состав Вооружённых сил Украины (ВСУ), уничтожают гражданских жителей республик Донбасса, которые пытаются покинуть территорию по гуманитарным коридорам. Об этом в беседе с телеканалом "360" сообщил специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
Он подчеркнул, что нацбатальоны нацелены на уничтожение населения. Поэтому, как указал политолог, гуманитарные коридоры не работают.
"Сейчас стоит прислушаться к экспертам, которые говорили, что война против Донбасса и России направлена на уничтожение русскоговорящего населения востока Украины", — отметил Михайлов.
Между тем лидер Украины Владимир Зеленский потерял контроль над ситуацией в стране, обратил внимание эксперт. По его словам, сейчас "нацбаты уже сами по себе, а ВСУ — отдельно". В связи с этим политолог призвал быстрее зачистить Мариуполь, чтобы избежать жертв среди гражданских.
А ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы России освободили из плена нацбатальона "Айдар" в православном Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре, расположенном в ДНР, около 300 мирных жителей и монахов.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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