Политолог Михайлов заявил, что нацбаты уничтожали жителей Донбасса во время эвакуации

Эксперт также сообщил о потере Владимиром Зеленским контроля над украинской армией. По словам специалиста, сейчас "нацбаты уже сами по себе, а ВСУ — отдельно".

Националистические батальоны, которые входят в состав Вооружённых сил Украины (ВСУ), уничтожают гражданских жителей республик Донбасса, которые пытаются покинуть территорию по гуманитарным коридорам. Об этом в беседе с телеканалом "360" сообщил специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Он подчеркнул, что нацбатальоны нацелены на уничтожение населения. Поэтому, как указал политолог, гуманитарные коридоры не работают.

"Сейчас стоит прислушаться к экспертам, которые говорили, что война против Донбасса и России направлена на уничтожение русскоговорящего населения востока Украины", — отметил Михайлов.

Между тем лидер Украины Владимир Зеленский потерял контроль над ситуацией в стране, обратил внимание эксперт. По его словам, сейчас "нацбаты уже сами по себе, а ВСУ — отдельно". В связи с этим политолог призвал быстрее зачистить Мариуполь, чтобы избежать жертв среди гражданских.