В АТОР назвали 15 стран, куда россияне могут улететь в марте без пересадок
Так, по данным туроператоров, для соотечественников напрямую доступны восемь стран бывшего СССР. Кроме того, можно отправиться на курорты Турции, Индии, Марокко, ОАЭ и другие.
Несмотря на отмены международных полётов отечественных авиакомпаний, россияне могут уже в марте отправиться в путешествие в 15 стран рейсами зарубежных перевозчиков без пересадок. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что прежде всего россияне могут улететь в страны бывшего СССР — это Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Также для наших соотечественников доступны курорты Турции, Индии, Марокко, ОАЭ, Шри-Ланки. Кроме того, сейчас отправиться можно в Иран, Катар и Бахрейн.
В то же время, по данным АТОР, с пересадкой россияне могут отправиться в Абхазию, Египет, Грецию, Индонезию, Таиланд, а также на Мальдивы и Сейшелы.
Более того, сообщается, что с 15 марта ливанская авиакомпания Saudia планирует начать рейсы в московский аэропорт Шереметьево.
Ранее Вьетнам заявил о готовности к приёму туристов из РФ после открытия границ. Власти одобрили правила въезда в страну для иностранцев с 15 марта. Так, для наших соотечественников безвизовый срок пребывания в азиатском государстве составит не более 15 дней, как и до пандемии.
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