В АТОР назвали 15 стран, куда россияне могут улететь в марте без пересадок

Несмотря на отмены международных полётов отечественных авиакомпаний, россияне могут уже в марте отправиться в путешествие в 15 стран рейсами зарубежных перевозчиков без пересадок. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что прежде всего россияне могут улететь в страны бывшего СССР — это Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Также для наших соотечественников доступны курорты Турции, Индии, Марокко, ОАЭ, Шри-Ланки. Кроме того, сейчас отправиться можно в Иран, Катар и Бахрейн.

В то же время, по данным АТОР, с пересадкой россияне могут отправиться в Абхазию, Египет, Грецию, Индонезию, Таиланд, а также на Мальдивы и Сейшелы.

Более того, сообщается, что с 15 марта ливанская авиакомпания Saudia планирует начать рейсы в московский аэропорт Шереметьево.