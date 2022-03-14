"ВКонтакте" запустила приложение, позволяющее перенести данные из Instagram

"ВКонтакте" запустила приложение, позволяющее перенести в социальную сеть фотографии и видео из заблокированного на территории Российской Федерации "Инстаграма". Об этом заявила пресс-служба компании.

"ВКонтакте" запустила специальное приложение Instagram Manager, которое позволяет перенести в социальную сеть все фотографии и видео из "Инстаграма" в несколько кликов", — отмечается в сообщении.

В компании добавили, что материалы попадут в закрытый альбом "Инстаграм", но у пользователя в любой момент будет возможность изменить его приватность. Кроме того, социальная сеть посоветовала успеть скачать архив из "Инстаграма".

Ранее Роскомнадзор внёс Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом, а также заблокировал его на территории России. Решение было принято после того, как компания Meta, владеющая соцсетью, разрешила призывы к насилию в отношении россиян.