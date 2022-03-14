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14 марта, 11:25

"ВКонтакте" запустила приложение, позволяющее перенести данные из Instagram

В компании добавили, что материалы попадут в закрытый альбом, но у пользователя в любой момент будет возможность изменить его приватность.

"ВКонтакте" запустила приложение, позволяющее перенести в социальную сеть фотографии и видео из заблокированного на территории Российской Федерации "Инстаграма". Об этом заявила пресс-служба компании.

"ВКонтакте" запустила специальное приложение Instagram Manager, которое позволяет перенести в социальную сеть все фотографии и видео из "Инстаграма" в несколько кликов", — отмечается в сообщении.

В компании добавили, что материалы попадут в закрытый альбом "Инстаграм", но у пользователя в любой момент будет возможность изменить его приватность. Кроме того, социальная сеть посоветовала успеть скачать архив из "Инстаграма".

Instagram заблокировали, звёзды перешли в VK — и жёстко спалились с накруткой подписчиков

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Ранее Роскомнадзор внёс Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом, а также заблокировал его на территории России. Решение было принято после того, как компания Meta, владеющая соцсетью, разрешила призывы к насилию в отношении россиян.

Напомним, такие призывы были связаны с тем, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. О главных событиях на Украине читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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