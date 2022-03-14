Instagram заблокировали, звёзды перешли в VK — и жёстко спалились с накруткой подписчиков

Нападки Запада на Россию, ответные запреты… вот мы и лишились прошедшей ночью главного источника новостей из личной жизни наших любимых селебрити. "Инстаграм" в России полностью заблокировали, что же теперь остаётся делать несчастным, оставшимся без миллионов своих поклонников, звёздам? Осваивать новые платформы, например, мессенджер Telegram и соцсеть "ВКонтакте". Ольга Бузова, Полина Гагарина, Тимати, Егор Крид и многие другие селебы активно призывают фанатов подписываться на их странички. Точнее, "добавлять в друзья".

Вот только в связи с переездом из "Инсты" на другие площадки всплыл очень интересный факт — даже половины от предыдущего количества фанатов у знаменитостей собрать не получается. То есть нас обманывали всё это время? Купленные боты, накрученные подписчики — спалились наши любимые артисты, певцы и блогеры. Давайте сами сравним.

Ольга Бузова

Было: 23,3 млн подписчиков. Стало: 1,6 млн подписчиков.

Телеведущая и певица Ольга Бузова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Тимати

Было: 18 млн подписчиков. Стало: 1 млн подписчиков.

Рэпер Тимати. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Настя Ивлеева

Было: 19 млн подписчиков. Стало: 264 тыс. подписчиков.

Блогер Анастасия Ивлеева. Фото © Instagram / _agentgirl_

Егор Крид

Было: 14,7 млн подписчиков. Стало: 1,2 млн подписчиков.

Рэпер Егор Крид. Фото © Instagram / egorkreed

Дава

Было: 13,8 млн подписчиков. Стало: 1,2 млн подписчиков

Блогер Давид Манукян (Дава). Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок

Полина Гагарина

Было: 8,6 млн подписчиков. Стало: 154 тыс. подписчиков.

Певица Полина Гагарина. Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Гусейн Гасанов

Было: 21,1 млн подписчиков. Стало: 111 тыс. подписчиков.

Блогер Гусейн Гасанов. Фото © ТАСС / Артем Геодакян