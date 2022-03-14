Instagram заблокировали, звёзды перешли в VK — и жёстко спалились с накруткой подписчиков
Вот и всплыл на поверхность обман знаменитостей, которые всячески убеждали нас в своих популярности и востребованности. Получается, что их слава — купленные боты, а армий поклонников не существует?
Нападки Запада на Россию, ответные запреты… вот мы и лишились прошедшей ночью главного источника новостей из личной жизни наших любимых селебрити. "Инстаграм" в России полностью заблокировали, что же теперь остаётся делать несчастным, оставшимся без миллионов своих поклонников, звёздам? Осваивать новые платформы, например, мессенджер Telegram и соцсеть "ВКонтакте". Ольга Бузова, Полина Гагарина, Тимати, Егор Крид и многие другие селебы активно призывают фанатов подписываться на их странички. Точнее, "добавлять в друзья".
Вот только в связи с переездом из "Инсты" на другие площадки всплыл очень интересный факт — даже половины от предыдущего количества фанатов у знаменитостей собрать не получается. То есть нас обманывали всё это время? Купленные боты, накрученные подписчики — спалились наши любимые артисты, певцы и блогеры. Давайте сами сравним.
Ольга Бузова
Было: 23,3 млн подписчиков. Стало: 1,6 млн подписчиков.
Телеведущая и певица Ольга Бузова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Тимати
Было: 18 млн подписчиков. Стало: 1 млн подписчиков.
Рэпер Тимати. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Настя Ивлеева
Было: 19 млн подписчиков. Стало: 264 тыс. подписчиков.
Блогер Анастасия Ивлеева. Фото © Instagram / _agentgirl_
Егор Крид
Было: 14,7 млн подписчиков. Стало: 1,2 млн подписчиков.
Рэпер Егор Крид. Фото © Instagram / egorkreed
Дава
Было: 13,8 млн подписчиков. Стало: 1,2 млн подписчиков
Блогер Давид Манукян (Дава). Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок
Полина Гагарина
Было: 8,6 млн подписчиков. Стало: 154 тыс. подписчиков.
Певица Полина Гагарина. Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
Гусейн Гасанов
Было: 21,1 млн подписчиков. Стало: 111 тыс. подписчиков.
Блогер Гусейн Гасанов. Фото © ТАСС / Артем Геодакян
И это лишь первые крупные обманщики, которые палятся слишком жёстко! Сколько таких примеров нас ещё ждёт в ближайшее время...
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Shutterstock, Instagram / _agentgirl_, © ТАСС / Елизавета Клементьева