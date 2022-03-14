Что стало с актёрами из фильма "Война" Алексея Балабанова 20 лет спустя

По сюжету фильма "Война" боевики отпускают сержанта Российской армии Ивана Ермакова из плена заодно с британским журналистом, который должен собрать крупный выкуп за свою невесту. Ермаков решает помочь иностранцу в спасении любимой и возвращается туда, откуда ещё недавно мечтал поскорее выбраться.

Иван Ермаков — Алексей Чадов

Алексей Чадов. Кадр из фильма "Война", фото со съёмок фильма "Своя война" © "Кинопоиск"

"Война" стала дебютом для начинающего киноактёра Алексея Чадова, которому тогда было 20 лет. За эту роль Алексей получил приз международного кинофестиваля в Канаде. С тех пор он принял участие более чем в пятидесяти проектах. Среди них такие фильмы, как "Ночной дозор", "9-я рота" и "Жара", а также сериалы "Игра на выживание", "На безымянной высоте", "Дело чести". В 2020 году Чадов попробовал себя в качестве сценариста и режиссёра, приступив к работе над фильмом "Своя война". Был женат на актрисе Агнии Дитковските, которая родила ему сына Фёдора.

Джон Бойл — Иэн Келли

Иэн Келли. Кадр из фильма "Война" © "Кинопоиск", фото © iankelly.net

На родине Иэн Келли был уже достаточно известным актёром, когда Балабанов позвал его на одну из главных ролей в свой фильм. Британец не говорил по-русски и был шокирован условиями съёмок, которые мало отличались от реального плена. В 2009 году Келли снова снялся в российском кино: ему досталась роль генерала Нокса в "Адмирале". А год спустя вышел "Гарри Поттер и дары смерти. Часть I", где он сыграл отца Гермионы. Затем артист участвовал в съёмках сериала "Аббатство Даунтон". Помимо кино Келли известен своими книгами об исторических личностях.

Маргарет Майклсон — Ингеборга Дапкунайте

Ингеборга Дапкунайте. Кадр из фильма "Война" © YouTube / Кинокомпания СТВ, кадр из видео © YouTube / Masters Of Taste

"Один раз я попросила у Балабанова роль, и он мне её дал", — с иронией вспоминает Ингеборга Дапкунайте. На съёмках "Войны" ей пришлось залезть без одежды в ледяной горный поток, а своему иностранному коллеге Бойлу она объясняла, что в России все фильмы снимаются в жёстких условиях. У Алексея Балабанова она сыграет ещё раз — в "Морфии". Кроме того, на счету актрисы — роли в сериале "Ганнибал: Восхождение", скандальной "Матильде" и шпионском триллере "Красный воробей", а также озвучка искусственного интеллекта в последних картинах о "Человеке-пауке". Дапкунайте была трижды замужем, а в 2017 году актриса родила сына.

Аслан Гугаев — Георгий Гургулия

Георгий Гургулия. Кадр из фильма "Война" © YouTube / Кинокомпания СТВ, скриншот видео © YouTube / "Твой дом — тюрьма"

Георгий Гургулия сыграл командира боевиков, в плену у которого и находились все главные герои. Актёр снимался и до "Войны", но фильм Балабанова сделал его гораздо более востребованным. Позже его портфолио пополнилось такими картинами, как "Прогулка в Карабах" и "Бабло", а также сериалом "Янычар". Помимо кино Гургулия занимается рекламным бизнесом: ролики, снятые его компанией, не раз занимали призовые места на международных фестивалях.

Капитан Медведев — Сергей Бодров – младший

Сергей Бодров – младший. Фото со съёмок фильма "Война" © "Кинопоиск", кадр из интервью © YouTube / sin4ez