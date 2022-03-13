Что стало с "большой шестёркой" супермоделей, покоривших мир моды в 90-х

Линда Евангелиста (56 лет)

Линда Евангелиста. Фото © Instagram / lindaevangelista, Splash News

Линда Евангелиста родилась в Канаде в 1965 году, а на подиум попала в 15-летнем возрасте. Очень скоро девушка стала топ-моделью, ей предлагали баснословные гонорары даже просто за присутствие на вечеринке. "Я не вылезу из постели меньше чем за десять тысяч долларов", — говорила Евангелиста в тот период. Её карьера длилась — с небольшим перерывом — до 2016 года. Потом Линда на пять лет пропала с радаров. Её затворничество было связано с осложнениями после косметических процедур, и сейчас Евангелисту с трудом узнают даже самые преданные фанаты.

Клаудия Шиффер (51 год)

Клаудия Шиффер. Фото © "Кинопоиск", Instagram / claudiaschiffer

Немка Клаудия Шиффер попала в Книгу рекордов Гиннесса, украсив обложки более тысячи журналов. Первым из них стал выпуск французского Elle за июль 1988 года — именно тогда стартовала её модельная карьера. Шиффер неоднократно признавали самой высокооплачиваемой манекенщицей в мире. На личном фронте ей тоже всегда сопутствовал успех: во второй половине 90-х Шиффер встречалась со знаменитым иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом, а в начале 2000-х вышла замуж за режиссёра Мэттью Вона, от которого родила троих детей.

Наоми Кэмпбелл (51 год)

Наоми Кэмпбелл. Скриншот видео © YouTube / Tv Xtra, фото © Wikimedia Commons

"Чёрная пантера" Наоми Кэмпбелл начала покорять мир моды ещё до того, как ей исполнилось 16. Впоследствии юная британка стала первой чернокожей моделью, которая появилась на обложке главных глянцевых журналов мира и участвовала в показах топовых брендов. Пик её карьеры пришёлся на период с 1987 по 1997 год, но профессию она не оставила и по сей день, регулярно принимая участие в съёмках. Обратной стороной славы стала наркозависимость, с которой Наоми боролась долгие годы. Кэмпбелл так и не вышла замуж, зато успела повстречаться с актёрами Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро, музыкантами Пи Дидди и Ашером, бизнесменами Флавио Бриаторе и Владиславом Дорониным. В 2021 году она стала мамой.

Кейт Мосс (48 лет)

Кейт Мосс. Фото © Instagram / katemossagency

В мир моды Кейт Мосс попала в 14-летнем возрасте, а уже к 20 годам заработала своей первый миллион долларов. Бренды платили ей астрономические гонорары, а мужчины падали к её ногам пачками. После обвинений в наркозависимости многие модные дома отвернулись от модели, но, когда Мосс вылечилась, вернула былую популярность. Кейт в разное время состояла в отношениях с фешен-фотографом Марио Сорренти, актёром Джонни Деппом, музыкантом Питом Доэрти, немецким аристократом Николаем фон Бисмарком. В 2002 году родила дочь Лилу Грэйс.

Кристи Тарлингтон (53 года)

Кристи Тарлингтон. Фото © "Кинопоиск"

Кристи Тарлингтон заметили, когда ей было всего 13 лет, а в 18 её лицо украсило обложку итальянского Vogue. После этого все самые именитые дизайнеры мира стали наперебой предлагать Тарлингтон сотрудничество. Впрочем, активный период её карьеры был ярким, но недолгим: уже в 1993 году Кристи перестала участвовать в показах и ушла в тень. Перерыв продлился до 2019 года, когда модель снова вышла на подиум, но уже в статусе легенды модной индустрии.

Синди Кроуфорд (56 лет)

Синди Кроуфорд. Фото © "Кинопоиск"