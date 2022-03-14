Знаменитости, которые нашли себе пару благодаря звёздам

В числе тех, кому повезло с расположением звёзд на небе, певицы Джей Ло и Рианна, а также представительницы семьи Кардашьян. Не обошлось и без сюрпризов.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Кадр из фильма "Джильи" © "Кинопоиск"

Обе знаменитости по гороскопу Львы, а их совместимость составляет 95%. Актёры познакомились на съёмках фильма "Джильи" в 2002 году, а спустя несколько месяцев обручились. Ради Бена Аффлека Джей Ло развелась с мужем, но новые отношения продлились всего пару лет. Впрочем, в 2021-м пара воссоединилась, подтвердив выводы астрологов.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото © Wikimedia Commons

Те же 95% совместимости астрологи насчитали и у членов британской королевской семьи: принц Уильям — Рак, а его жена Кейт — Козерог. Будущие супруги познакомились ещё во время учёбы в университете. Уже тогда они начали встречаться и даже жить вместе. О помолвке было объявлено в 2010 году, а через полгода, 29 апреля 2011-го, состоялась свадьба. Пара воспитывает троих детей: двух сыновей и дочь.

Принц Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри. Фото © Wikimedia Commons

Гарри и Меган тоже нашли друг друга неспроста, уверены звездочёты. Их совместимость составляет 95%, а всё потому, что Гарри — Дева, а Меган — Лев. Встречаться с американской актрисой внук королевы Елизаветы II начал в 2016 году. Свадьба состоялась в мае 2018-го. Пара воспитывает сына и дочь, но уже вне королевской семьи, которую они в силу ряда причин решили покинуть в 2020 году.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Семья Кардашьян-Уэст. Фото © Instagram / kimkardashian

Светская львица Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст недавно расстались, хотя их совместимость равна 90%. Ким — Весы, а Канье — Близнецы, и их брак продлился больше семи лет. У пары четверо детей, но Канье сейчас живёт отдельно, время от времени предпринимая попытки вернуть семью.

Ким Кардашьян и Рэй Джей

Рэй Джей и Ким Кардашьян. Фото © Michael Tran / FilmMagic

Впрочем, столь же совместима Ким была и с другим мужчиной, который в своё время вывел её на новый уровень популярности. Певец Рэй Джей по гороскопу Козерог, и это могло сыграть решающую роль в скандале, который случился в 2006 году. Тогда в Сеть утекло домашнее видео пары, доказывающее, что герои съёмки были очень и очень близки.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Machine Gun Kelly и Меган Фокс. Фото © Instagram / machinegunkelly

Актриса, которую прославила роль в первых "Трансформерах", по гороскопу Телец. Как и её возлюбленный, рэпер Machine Gun Kelly, с которым Меган познакомилась пару лет назад. В январе этого года звёздная пара объявила о помолвке. Ещё бы: по мнению астрологов, они совместимы на 85%.

Рианна и A$AP Rocky

Рианна и A$AP Rocky. Фото © Instagram / badgalriri

Совместимость Рианны (Рыбы) и её партнёра A$AP Rocky (Весы) составляет 75%, и это тоже очень хороший результат. Об отношениях пары стало известно в 2021 году. А сейчас поклонники певицы и рэпера только и говорят, что о скором рождении их первенца.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер. Фото © Instagram / kyliejenner

Младшая из сестёр Кардашьян поддержала тренд на отношения с рэперами в 2017 году, когда познакомилась с Трэвисом Скоттом. Кайли — Лев, а Трэвис — Телец, и их совместимость равна 70%. Отношения звёзд продлились всего два года, но зато у них родилась дочь. Впрочем, сейчас пара снова вместе, ведь в феврале их "неофициальная" семья пополнилась вторым ребёнком.

Том Холланд и Зендея

Фото © Instagram / tomholland2013

Молодые кинозвёзды познакомились на съёмках последней трилогии о Человеке-пауке. Они на 70% совместимы между собой благодаря тому, что Том — Близнецы, а его возлюбленная — Дева. В конце прошлого года пара решила съехаться. Знаменитости купили шикарный особняк в Лондоне, в котором есть даже собственный кинотеатр.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

Фото © HakopArshakyan / BACKGRID