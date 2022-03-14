Решетников: Иностранный бизнес перенастроит логистику и вернётся в Россию
Закроются ли магазины зарубежных сетей, зависит лишь от самого бренда. И поскольку на нашем рынке иностранные компании зарабатывали, то есть надежда на нормализацию ситуации, отметил министр.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников — о возвращении иностранных компаний на российский рынок. Видео © t.me / government_rus
Иностранный бизнес перенастроит логистику и вернётся в Россию. Поскольку компании ранее зарабатывали на нашем рынке достаточно долгое время, то есть надежда, что ситуация нормализуется, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
По его словам, закрытие магазинов иностранных торговых сетей в России зависит от решения самих брендов. Сейчас же речь идёт о приостановке работы и в основном ввиду проблем с логистикой. Ранее иностранный бизнес говорил о необходимости перенастройки производственных цепочек с поиском азиатских поставщиков и заменой на них европейских.
"Мы исходим из того, что значительная часть бизнеса, перенастроив эти цепочки, вернётся к работе в России. Наш рынок никуда не делся, компании зарабатывали здесь достаточно долгое время, это рентабельный бизнес. Это даёт нам основания надеяться, что ситуация нормализуется", — приводит слова Решетникова пресс-служба кабмина в телеграм-канале.
Напомним, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
Кадр из видео © t.me / government_rus