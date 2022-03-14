Решетников: Иностранный бизнес перенастроит логистику и вернётся в Россию

Закроются ли магазины зарубежных сетей, зависит лишь от самого бренда. И поскольку на нашем рынке иностранные компании зарабатывали, то есть надежда на нормализацию ситуации, отметил министр.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников — о возвращении иностранных компаний на российский рынок. Видео © t.me / government_rus

Иностранный бизнес перенастроит логистику и вернётся в Россию. Поскольку компании ранее зарабатывали на нашем рынке достаточно долгое время, то есть надежда, что ситуация нормализуется, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, закрытие магазинов иностранных торговых сетей в России зависит от решения самих брендов. Сейчас же речь идёт о приостановке работы и в основном ввиду проблем с логистикой. Ранее иностранный бизнес говорил о необходимости перенастройки производственных цепочек с поиском азиатских поставщиков и заменой на них европейских.