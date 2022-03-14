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Опубликовано 14 марта 2022, 14:10

Толстой заявил о подготовке Госдумой третьего антисанкционного пакета мер

По словам вице-спикера ГД, он будет "достаточно интересный", в кабмине его также активно обсуждают. Парламентарий добавил, что подзаконные акты будут подготавливаться в срочном порядке.

Депутаты Госдумы РФ в настоящее время занимаются подготовкой третьего пакета мер по противодействию западным санкциям. Об этом сообщил вице-спикер парламента Пётр Толстой.

"Что касается законодательства, нашей прямой работы, вы знаете, что было принято 13 законов и так называемых два антисанкционных пакета. Сейчас готовится третий", — рассказал парламентарий во время первого заседания оперштаба партии "Единая Россия" по поддержке экономики Москвы.

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По словам вице-спикера, третий пакет будет "достаточно интересный", в кабмине его активно обсуждают. Толстой добавил, что подзаконные акты также будут подготавливаться в срочном порядке.

А ранее Дмитрий Рогозин заявил, что жадность западных брендов заставит их вернуться в Россию. При этом, как уточнил глава "Роскосмоса", всем иностранным компаниям в РФ места не хватит.

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Напомним, санкции и ограничения связаны с тем, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Олег Яковлев

Наталья Исакова
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