Толстой заявил о подготовке Госдумой третьего антисанкционного пакета мер

По словам вице-спикера ГД, он будет "достаточно интересный", в кабмине его также активно обсуждают. Парламентарий добавил, что подзаконные акты будут подготавливаться в срочном порядке.

Депутаты Госдумы РФ в настоящее время занимаются подготовкой третьего пакета мер по противодействию западным санкциям. Об этом сообщил вице-спикер парламента Пётр Толстой.

"Что касается законодательства, нашей прямой работы, вы знаете, что было принято 13 законов и так называемых два антисанкционных пакета. Сейчас готовится третий", — рассказал парламентарий во время первого заседания оперштаба партии "Единая Россия" по поддержке экономики Москвы.

По словам вице-спикера, третий пакет будет "достаточно интересный", в кабмине его активно обсуждают. Толстой добавил, что подзаконные акты также будут подготавливаться в срочном порядке.