Толстой заявил о подготовке Госдумой третьего антисанкционного пакета мер
По словам вице-спикера ГД, он будет "достаточно интересный", в кабмине его также активно обсуждают. Парламентарий добавил, что подзаконные акты будут подготавливаться в срочном порядке.
Депутаты Госдумы РФ в настоящее время занимаются подготовкой третьего пакета мер по противодействию западным санкциям. Об этом сообщил вице-спикер парламента Пётр Толстой.
"Что касается законодательства, нашей прямой работы, вы знаете, что было принято 13 законов и так называемых два антисанкционных пакета. Сейчас готовится третий", — рассказал парламентарий во время первого заседания оперштаба партии "Единая Россия" по поддержке экономики Москвы.
По словам вице-спикера, третий пакет будет "достаточно интересный", в кабмине его активно обсуждают. Толстой добавил, что подзаконные акты также будут подготавливаться в срочном порядке.
А ранее Дмитрий Рогозин заявил, что жадность западных брендов заставит их вернуться в Россию. При этом, как уточнил глава "Роскосмоса", всем иностранным компаниям в РФ места не хватит.
Напомним, санкции и ограничения связаны с тем, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Олег Яковлев