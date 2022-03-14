В Донецке объявят траур по жертвам ракетного удара "Точкой-У"
Напомним, что в результате происшествия погибло как минимум 20 человек, среди них есть дети. Сейчас на месте трагедии работают спасатели и экстренные службы.
Последствия падения сбитой над Донецком ракеты "Точка-У". Видео © LIFE
После падения сбитой ракеты "Точка-У" в центре Донецка, запуск которой был организован украинскими военными, в городе будет объявлен траур. Об этом в эфире "Россия 24" заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Безусловно, с учётом количества жертв, с учётом варварства данного преступления я дал распоряжение подготовить указ об объявлении траура", — сказал он.
Ранее Лайф рассказал, что в результате происшествия погибло как минимум 20 человек. Сейчас на месте трагедии работают спасатели и экстренные службы, выжившим оказывается вся необходимая медицинская помощь. По данным главы республики, среди жертв есть дети. При этом сообщается, что ракета несла запрещённый кассетный заряд.
Кадр из видео LIFE