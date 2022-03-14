НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 марта, 11:07

В Донецке объявят траур по жертвам ракетного удара "Точкой-У"

Напомним, что в результате происшествия погибло как минимум 20 человек, среди них есть дети. Сейчас на месте трагедии работают спасатели и экстренные службы.

Последствия падения сбитой над Донецком ракеты "Точка-У". Видео © LIFE

После падения сбитой ракеты "Точка-У" в центре Донецка, запуск которой был организован украинскими военными, в городе будет объявлен траур. Об этом в эфире "Россия 24" заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Безусловно, с учётом количества жертв, с учётом варварства данного преступления я дал распоряжение подготовить указ об объявлении траура", — сказал он.

Лайф публикует видео с места падения сбитой ракеты "Точка-У" в центре Донецка

Лайф публикует видео с места падения сбитой ракеты "Точка-У" в центре Донецка

Ранее Лайф рассказал, что в результате происшествия погибло как минимум 20 человек. Сейчас на месте трагедии работают спасатели и экстренные службы, выжившим оказывается вся необходимая медицинская помощь. По данным главы республики, среди жертв есть дети. При этом сообщается, что ракета несла запрещённый кассетный заряд.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Григорий Воронцов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1