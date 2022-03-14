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Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 11:07
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В Донецке объявят траур по жертвам ракетного удара "Точкой-У"

Напомним, что в результате происшествия погибло как минимум 20 человек, среди них есть дети. Сейчас на месте трагедии работают спасатели и экстренные службы.

Последствия падения сбитой над Донецком ракеты "Точка-У". Видео © LIFE

После падения сбитой ракеты "Точка-У" в центре Донецка, запуск которой был организован украинскими военными, в городе будет объявлен траур. Об этом в эфире "Россия 24" заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Безусловно, с учётом количества жертв, с учётом варварства данного преступления я дал распоряжение подготовить указ об объявлении траура", — сказал он.

Лайф публикует видео с места падения сбитой ракеты "Точка-У" в центре Донецка
Лайф публикует видео с места падения сбитой ракеты "Точка-У" в центре Донецка

Ранее Лайф рассказал, что в результате происшествия погибло как минимум 20 человек. Сейчас на месте трагедии работают спасатели и экстренные службы, выжившим оказывается вся необходимая медицинская помощь. По данным главы республики, среди жертв есть дети. При этом сообщается, что ракета несла запрещённый кассетный заряд.

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Кадр из видео LIFE

Григорий Воронцов
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