В Донецке объявят траур по жертвам ракетного удара "Точкой-У"

Напомним, что в результате происшествия погибло как минимум 20 человек, среди них есть дети. Сейчас на месте трагедии работают спасатели и экстренные службы.

Последствия падения сбитой над Донецком ракеты "Точка-У". Видео © LIFE

После падения сбитой ракеты "Точка-У" в центре Донецка, запуск которой был организован украинскими военными, в городе будет объявлен траур. Об этом в эфире "Россия 24" заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Безусловно, с учётом количества жертв, с учётом варварства данного преступления я дал распоряжение подготовить указ об объявлении траура", — сказал он.