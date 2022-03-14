Аналитик Шеин оценил решение ЦБ относительно порядка расчёта курсов доллара и евро

Начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин прокомментировал сообщение о том, что Банк России расширит временной диапазон расчёта официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к российской валюте.

Если курс устанавливать по очень узкому промежутку времени, то в течение дня он может совершать значительные колебания, уточнил Шеин. В связи с этим он может очень сильно отличаться, например, от того, какой будет курс на момент закрытия торгов.

"Причём как в лучшую сторону, так и в худшую. Для того чтобы сделать установление официальных курсов более адекватным, соответственно, ЦБ расширяет временной коридор", — пояснил аналитик в беседе с RT.

По словам специалиста, цель заключается в том, чтобы создать банкам более удобные условия исполнения требований по нормативам ликвидности и валютным позициям. Эксперт заверил, что это позволит упростить жизнь кредитным организациям.