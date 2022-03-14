Расчёт курса доллара изменится: Что значит решение Центробанка и как оно скажется на рубле Центробанк направил на регистрацию в Минюст проект документа, который изменит правила определения курса доллара и евро. Как это решение отразится на валютном рынке и стоимости рубля? 14 марта, 10:11 Обложка © ТАСС / Максим Стулов

В последние недели Центробанк принял несколько мер для того, чтобы отрегулировать ситуацию на валютном рынке. Сегодня было объявлено о ещё одном решении. Изменится порядок расчёта курса европейской и американской валют к рублю. Об этом ЦБ сообщил в своём Telegram-канале.

Как следует из заявления регулятора, это делается для повышения репрезентативности курса валют в условиях повышенной волатильности на рынке. Новые правила позволят расширить временной диапазон расчёта официального курса доллара к рублю. Кроме того, станут проще устанавливать официальный курса евро.

Стоимость доллара будут устанавливать на основе данных Московской биржи по сделкам, заключённым с 10:00 до 16:30. Ранее для расчётов брали коридор с 10:00 до 11:30. При этом официальный курс евро к рублю вскоре будет определяться так же, как и в случае с другими иностранными валютами.

— На сайте ЦБ РФ написано, что это упростит порядок установления и публикации официальных курсов. На покупателей и продавцов валюты это решение никак не повлияет. Новый порядок расчёта позволит отражать курс валют с большим количеством сделок до открытия американской сессии, — пояснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Обороты на валютном рынке в последние недели резко снизились, а волатильность увеличилась, поэтому на более длительном промежутке сессии средневзвешенный курс доллара к рублю будет лучше отражать его реальное рыночное значение. Это уменьшит влияние на официальный курс случайных кратковременных движений котировок. Такое пояснение дал эксперт по фондовому рынку "БКС "Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

— Кроме того, из-за снижения ликвидности и отсутствия возможности делать арбитражные операции между валютами из-за высокой комиссии на сделки с долларом и евро их соотношение у нас периодически сильно отличается от мирового рынка. То есть отношение евро к доллару в рублях иногда не соответствует значению пары EUR/USD на международных площадках. Поэтому, исходя из сообщения ЦБ, скорее всего, теперь курс евро к рублю будет рассчитываться на основе официального курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США на международных валютных рынках. То есть так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю, — добавил Дмитрий Бабин.

При этом он обратил внимание, что новые правила ещё не вступили в силу. Конкретные детали будут известны после того, как официально опубликуют соответствующее указание Банка России, проект которого направлен на регистрацию в Минюст.

По мнению Дмитрия Бабина, для покупателей и продавцов валюты это улучшит понимание реальной рыночной ситуации на российском рынке, в том числе в плане оценки курса евро к рублю.

— Такая мера позволит устанавливать более адекватные курсы, когда существует больше данных о росте или снижении доллара и евро к рублю в течение всего дня, а не только во время утренней сессии. Для продавцов и покупателей это означает, что курсы валют будут, вероятно, меньше меняться к уровням прошлого дня, чем это происходит сейчас. Мера Центробанка направлена на повышение стабильности валютного рынка, что в интересах всех участников, а также населения и отечественного бизнеса, — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Поможет ли эта мера стабилизировать курс валют? Да, конечно. Да, но не надолго. Нет, она не повлияет на курс.

Авторы Нина Важдаева