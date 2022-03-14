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Расчёт курса доллара изменится: Что значит решение Центробанка и как оно скажется на рубле

Центробанк направил на регистрацию в Минюст проект документа, который изменит правила определения курса доллара и евро. Как это решение отразится на валютном рынке и стоимости рубля?

14 марта, 10:11
<p>Обложка © ТАСС / Максим Стулов</p>

Обложка © ТАСС / Максим Стулов

В последние недели Центробанк принял несколько мер для того, чтобы отрегулировать ситуацию на валютном рынке. Сегодня было объявлено о ещё одном решении. Изменится порядок расчёта курса европейской и американской валют к рублю. Об этом ЦБ сообщил в своём Telegram-канале.

Как следует из заявления регулятора, это делается для повышения репрезентативности курса валют в условиях повышенной волатильности на рынке. Новые правила позволят расширить временной диапазон расчёта официального курса доллара к рублю. Кроме того, станут проще устанавливать официальный курса евро.

Стоимость доллара будут устанавливать на основе данных Московской биржи по сделкам, заключённым с 10:00 до 16:30. Ранее для расчётов брали коридор с 10:00 до 11:30. При этом официальный курс евро к рублю вскоре будет определяться так же, как и в случае с другими иностранными валютами.

На сайте ЦБ РФ написано, что это упростит порядок установления и публикации официальных курсов. На покупателей и продавцов валюты это решение никак не повлияет. Новый порядок расчёта позволит отражать курс валют с большим количеством сделок до открытия американской сессии, — пояснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Обороты на валютном рынке в последние недели резко снизились, а волатильность увеличилась, поэтому на более длительном промежутке сессии средневзвешенный курс доллара к рублю будет лучше отражать его реальное рыночное значение. Это уменьшит влияние на официальный курс случайных кратковременных движений котировок. Такое пояснение дал эксперт по фондовому рынку "БКС "Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Кроме того, из-за снижения ликвидности и отсутствия возможности делать арбитражные операции между валютами из-за высокой комиссии на сделки с долларом и евро их соотношение у нас периодически сильно отличается от мирового рынка. То есть отношение евро к доллару в рублях иногда не соответствует значению пары EUR/USD на международных площадках. Поэтому, исходя из сообщения ЦБ, скорее всего, теперь курс евро к рублю будет рассчитываться на основе официального курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США на международных валютных рынках. То есть так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю, — добавил Дмитрий Бабин.

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При этом он обратил внимание, что новые правила ещё не вступили в силу. Конкретные детали будут известны после того, как официально опубликуют соответствующее указание Банка России, проект которого направлен на регистрацию в Минюст.

По мнению Дмитрия Бабина, для покупателей и продавцов валюты это улучшит понимание реальной рыночной ситуации на российском рынке, в том числе в плане оценки курса евро к рублю.

Такая мера позволит устанавливать более адекватные курсы, когда существует больше данных о росте или снижении доллара и евро к рублю в течение всего дня, а не только во время утренней сессии. Для продавцов и покупателей это означает, что курсы валют будут, вероятно, меньше меняться к уровням прошлого дня, чем это происходит сейчас. Мера Центробанка направлена на повышение стабильности валютного рынка, что в интересах всех участников, а также населения и отечественного бизнеса, — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

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Поможет ли эта мера стабилизировать курс валют?

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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