"Будет полезным для меня и команды": Шумахер поддержал разрыв "Хаасом" контракта с Мазепиным

В начале марта "конюшня" разорвала соглашения с российским пилотом, а также со своим титульным спонсором "Уралкалием".

Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Хаас" Мик Шумахер заявил, что замена россиянина Никиты Мазепина на датчанина Кевина Магнуссена пойдёт ему на пользу. Об этом сообщает racingnews365.

"Замена будет полезной как для меня лично, так и для всей команды. Магнуссен гонялся за "Хаас" четыре года, он всем в команде нравится. Его опыт поможет мне добиваться прогресса. Всегда хорошо иметь более опытного напарника", — сказал немецкий гонщик.

Мазепин и Шумахер выступали за "Хаас" на протяжении всего прошлого сезона, не набрав ни одного очка. Между ними постоянно возникали конфликты, иногда доходило до столкновений на трассе.

В начале марта команда "Хаас" разорвала контракты с Мазепиным, а также со своим титульным спонсором "Уралкалием".