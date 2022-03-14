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14 марта, 11:02

Пушилин: Ракета "Точка-У" была запущена с неподконтрольной ДНР части Донецкой области

Он назвал это военным преступлением, заметив, что в ходе конфликта с Украиной не пострадал ни один военный объект республики, ведь ВСУ обстреливают исключительно гражданскую инфраструктуру.

Упавшая в центре Донецка ракета "Точка-У" была запущена с территории Донецкой области, подконтрольной Вооружённым силам Украины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Безусловно, это из той части бывшей Донецкой области, которая нами ещё не контролируется", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Пушилина, солдаты республики поражают огневые точки каждый день и каждую ночь, однако общее количество стянутого за последние месяцы вооружения впечатляет. Применение ракеты "Точка-У" для обстрела города он назвал военным преступлением киевского режима.

Лайф публикует видео с места падения сбитой ракеты "Точка-У" в центре Донецка

Лайф публикует видео с места падения сбитой ракеты "Точка-У" в центре Донецка

"Никакого противодействия и никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривается. Это конкретная цель по центральной части города. Там, где нет никаких военных объектов и никогда не было", — добавил глава ДНР.

Вообще, уточнил Пушилин, ни один военный объект ДНР в ходе конфликта с Украиной не пострадал, а ВСУ занимаются исключительно обстрелами гражданской инфраструктуры и густонаселённых точек города. На данный момент из-за падения боеприпаса погибло порядка 20 человек, ранено 26 горожан. В связи с этим можно говорить о самом большом количестве жертв и раненых среди гражданского населения в результате одномоментного удара, заметил глава республики.

Штаб теробороны ДНР: В результате падения сбитой ракеты "Точка-У" в Донецке погибло 20 человек

Штаб теробороны ДНР: В результате падения сбитой ракеты "Точка-У" в Донецке погибло 20 человек

Ранее очевидец рассказал, как спасал людей после падения сбитой ракеты "Точка-У" в Донецке. Мужчина отметил, что во время происшествия прогремело несколько взрывов, после которых в офисе посыпались стёкла. На улице, по его словам, было обнаружено много пострадавших с тяжёлыми травмами.

Обложка ©

VK / Денис Пушилин

Артур Лапсаков

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