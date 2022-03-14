Пушилин: Ракета "Точка-У" была запущена с неподконтрольной ДНР части Донецкой области

Он назвал это военным преступлением, заметив, что в ходе конфликта с Украиной не пострадал ни один военный объект республики, ведь ВСУ обстреливают исключительно гражданскую инфраструктуру.

Упавшая в центре Донецка ракета "Точка-У" была запущена с территории Донецкой области, подконтрольной Вооружённым силам Украины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Безусловно, это из той части бывшей Донецкой области, которая нами ещё не контролируется", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Пушилина, солдаты республики поражают огневые точки каждый день и каждую ночь, однако общее количество стянутого за последние месяцы вооружения впечатляет. Применение ракеты "Точка-У" для обстрела города он назвал военным преступлением киевского режима.

"Никакого противодействия и никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривается. Это конкретная цель по центральной части города. Там, где нет никаких военных объектов и никогда не было", — добавил глава ДНР.

Вообще, уточнил Пушилин, ни один военный объект ДНР в ходе конфликта с Украиной не пострадал, а ВСУ занимаются исключительно обстрелами гражданской инфраструктуры и густонаселённых точек города. На данный момент из-за падения боеприпаса погибло порядка 20 человек, ранено 26 горожан. В связи с этим можно говорить о самом большом количестве жертв и раненых среди гражданского населения в результате одномоментного удара, заметил глава республики.