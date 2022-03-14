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Опубликовано 14 марта 2022, 11:07
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Политолог Светов объяснил, зачем Зеленский срочно требует встречи с Путиным

Эксперт считает, что сейчас о контакте президентов не может идти речи, поскольку переговорщики не выполнили свои задачи. При этом он отметил некоторые позитивные подвижки со стороны делегации Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский добивается срочной встречи с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы показать свою значимость и сделать из всего этого пиар-акцию. Об этом в беседе с телеканалом "360" сообщил политолог Юрий Светов.

"Ему (Зеленскому. — Прим. Лайфа) хочется этой встречи, чтобы показать, что он влиятельное лицо, действующий президент. Из этой встречи будет попытка сделать пиар-акцию, клоунаду", — отметил эксперт.

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Светов обратил внимание, что у украинской делегации появилось меньше возможностей для демаршей, в частности, постоянно переносить время переговоров и тем самым заставлять российскую сторону ждать их. Политолог считает, что на данный момент речи о встрече Путина и Зеленского не может идти, поскольку переговорщики пока не выполнили свои задачи. Специалист добавил, что делегация Украины должна работать по-настоящему, а не так, как было с Минскими договорённостями.

Между тем ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент РФ Владимир Путин не против встречи с главой Незалежной Владимиром Зеленским. По его словам, он дал согласие на переговоры во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Instagram / zelenskiy_official

Наталья Исакова
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