Политолог Светов объяснил, зачем Зеленский срочно требует встречи с Путиным

Эксперт считает, что сейчас о контакте президентов не может идти речи, поскольку переговорщики не выполнили свои задачи. При этом он отметил некоторые позитивные подвижки со стороны делегации Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский добивается срочной встречи с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы показать свою значимость и сделать из всего этого пиар-акцию. Об этом в беседе с телеканалом "360" сообщил политолог Юрий Светов.

"Ему (Зеленскому. — Прим. Лайфа) хочется этой встречи, чтобы показать, что он влиятельное лицо, действующий президент. Из этой встречи будет попытка сделать пиар-акцию, клоунаду", — отметил эксперт.

Светов обратил внимание, что у украинской делегации появилось меньше возможностей для демаршей, в частности, постоянно переносить время переговоров и тем самым заставлять российскую сторону ждать их. Политолог считает, что на данный момент речи о встрече Путина и Зеленского не может идти, поскольку переговорщики пока не выполнили свои задачи. Специалист добавил, что делегация Украины должна работать по-настоящему, а не так, как было с Минскими договорённостями.