Путин подписал закон о регистрации в России прав на иностранные самолёты

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий регистрировать права на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно законопроекту о мерах поддержки гражданской авиации, в Воздушный кодекс РФ и ряд законодательных актов вносятся поправки, которые подразумевают возможность отечественным авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и иметь возможность эксплуатировать летательные аппараты на внутренних линиях. Сертификаты лётной годности им будут выдавать российские сертификационные центры и испытательные лаборатории, требования к которым определит Минтранс.