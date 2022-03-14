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14 марта, 11:13

Путин подписал закон о регистрации в России прав на иностранные самолёты

Это позволит авиакомпаниям сохранить парк воздушных судов, получить сертификаты лётной годности и даст возможность эксплуатировать летательные аппараты на внутренних линиях.

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий регистрировать права на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно законопроекту о мерах поддержки гражданской авиации, в Воздушный кодекс РФ и ряд законодательных актов вносятся поправки, которые подразумевают возможность отечественным авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и иметь возможность эксплуатировать летательные аппараты на внутренних линиях. Сертификаты лётной годности им будут выдавать российские сертификационные центры и испытательные лаборатории, требования к которым определит Минтранс.

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Ранее Лайф сообщал, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать за рубеж бортами с иностранным лизингом. В ведомстве также отметили, что полёты внутри страны продолжаются без каких-либо ограничений.

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Pexels

Артур Лапсаков

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