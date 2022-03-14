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14 марта, 11:16

Российскому вратарю Бобровскому разбили шайбой лицо на скамейке запасных в матче НХЛ

В итоге ему пришлось обратиться за помощью к медикам, а на какое-то время он даже ушёл со скамейки.

Российский голкипер клуба НХЛ "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский стал героем неприятного инцидента во время матча против "Лос-Анджелес Кингз".

Вратарю разбили нос шайбой в тот момент, когда он находился на скамейке запасных. Произошло это после не самой удачной попытки выбросить шайбу в исполнении Куинтона Байфилда. В итоге снаряд после рикошета попал в лицо нашему спортсмену. Бобровский был вынужден обратиться за помощью к медикам.

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Добавим, что сама встреча завершилась победой "Лос-Анджелеса" в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.

Шамиль Гаджиев

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