Российскому вратарю Бобровскому разбили шайбой лицо на скамейке запасных в матче НХЛ
В итоге ему пришлось обратиться за помощью к медикам, а на какое-то время он даже ушёл со скамейки.
Российский голкипер клуба НХЛ "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский стал героем неприятного инцидента во время матча против "Лос-Анджелес Кингз".
Вратарю разбили нос шайбой в тот момент, когда он находился на скамейке запасных. Произошло это после не самой удачной попытки выбросить шайбу в исполнении Куинтона Байфилда. В итоге снаряд после рикошета попал в лицо нашему спортсмену. Бобровский был вынужден обратиться за помощью к медикам.
Добавим, что сама встреча завершилась победой "Лос-Анджелеса" в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.