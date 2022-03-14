Российскому вратарю Бобровскому разбили шайбой лицо на скамейке запасных в матче НХЛ

Вратарю разбили нос шайбой в тот момент, когда он находился на скамейке запасных. Произошло это после не самой удачной попытки выбросить шайбу в исполнении Куинтона Байфилда. В итоге снаряд после рикошета попал в лицо нашему спортсмену. Бобровский был вынужден обратиться за помощью к медикам.