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14 марта, 11:22

Путин проинформировал премьера Люксембурга о ситуации вокруг "Операции Z"

Также глава государства рассказал коллеге о положении дел на российско-украинских переговорах. Стороны условились оставаться в контакте, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем, проинформировав его о ситуации вокруг проводимой на Украине "Операции Z".

Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по просьбе Беттеля. Глава российского государства подробно разъяснил цели и задачи специальной военной операции, а также рассказал о положении дел на ведущихся переговорах российских и украинских представителей. Стороны условились оставаться в контакте.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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