Путин проинформировал премьера Люксембурга о ситуации вокруг "Операции Z"

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем, проинформировав его о ситуации вокруг проводимой на Украине "Операции Z".

Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по просьбе Беттеля. Глава российского государства подробно разъяснил цели и задачи специальной военной операции, а также рассказал о положении дел на ведущихся переговорах российских и украинских представителей. Стороны условились оставаться в контакте.