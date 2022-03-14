Путин проинформировал премьера Люксембурга о ситуации вокруг "Операции Z"

Также глава государства рассказал коллеге о положении дел на российско-украинских переговорах. Стороны условились оставаться в контакте, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем, проинформировав его о ситуации вокруг проводимой на Украине "Операции Z".