Путин проинформировал премьера Люксембурга о ситуации вокруг "Операции Z"
Также глава государства рассказал коллеге о положении дел на российско-украинских переговорах. Стороны условились оставаться в контакте, сообщает пресс-служба Кремля.
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем, проинформировав его о ситуации вокруг проводимой на Украине "Операции Z".
Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по просьбе Беттеля. Глава российского государства подробно разъяснил цели и задачи специальной военной операции, а также рассказал о положении дел на ведущихся переговорах российских и украинских представителей. Стороны условились оставаться в контакте.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.