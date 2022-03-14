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Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 11:22
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Путин проинформировал премьера Люксембурга о ситуации вокруг "Операции Z"

Также глава государства рассказал коллеге о положении дел на российско-украинских переговорах. Стороны условились оставаться в контакте, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем, проинформировав его о ситуации вокруг проводимой на Украине "Операции Z".

Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по просьбе Беттеля. Глава российского государства подробно разъяснил цели и задачи специальной военной операции, а также рассказал о положении дел на ведущихся переговорах российских и украинских представителей. Стороны условились оставаться в контакте.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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