Кирилл Вышинский и Кирилл Кабанов дали оценку событиям, произошедшим 13 марта. Оба отметили серьёзность ситуации.

Жители Львова и области осознали, что сверхточная атака по объектам Яворовского полигона — это последнее предупреждение. Так член СПЧ, журналист Кирилл Вышинский отреагировал на удар по учебным центрам украинских войск на полигоне Яворовский, где было уничтожено до 180 иностранных наёмников. Свой комментарий он оставил в телеграм-канале.

"Речь идёт о нескольких ракетах, попавших в те здания, где находились иностранные "любители адреналина". Остальные объекты "отделались лёгким испугом". Это чёткий сигнал для тех на Западной Украине, кто призывал к "патриотическому порыву". Уверен, он будет правильно понят", — отметил Вышинский.

Он также напомнил, что все, кто возьмёт в руки оружие, вне зависимости от цвета паспорта и нашивок будут считаться солдатами вражеской стороны.

Свою оценку произошедшим событиям также дал председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.

"Похоже, до этого не все поняли, что на самом деле всё серьёзно. Когда президент, а затем МИД сказали о наёмниках, стало очевидно, что реакция будет незамедлительной. Нанесён удар по центру отработки боевого слаживания "солдат удачи". В этот раз им не повезло", — подчеркнул Кабанов.