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14 марта, 11:32

Штаб теробороны ДНР уточнил число погибших после падения сбитой ракеты "Точка-У" в Донецке

Различные ранения получили 28 горожан, сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают экстренные службы, а в городе будет объявлен траур по жертвам трагедии.

<p>Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/TRO_DPR" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Штаба территориальной обороны ДНР</a></p>

Обложка © Telegram-канал Штаба территориальной обороны ДНР

Штаб территориальной обороны ДНР привёл уточнённые данные о жертвах падения сбитой украинской ракеты "Точка-У" в центре Донецка. Согласно записи в телеграм-канале штаба, в результате трагедии погибли 17 человек.

Также сообщается, что 28 горожан получили ранения. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Пушилин: Ракета "Точка-У" была запущена с неподконтрольной ДНР части Донецкой области

Пушилин: Ракета "Точка-У" была запущена с неподконтрольной ДНР части Донецкой области

Напомним, обломки ракеты упали в центр Донецка днём 14 марта. На месте трагедии работают спасатели и экстренные службы. По данным главы республики, среди жертв есть дети. При этом сообщается, что ракета несла запрещённый кассетный заряд. В городе будет объявлен траур по погибшим.

Артур Лапсаков

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