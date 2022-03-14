Штаб теробороны ДНР уточнил число погибших после падения сбитой ракеты "Точка-У" в Донецке

Штаб территориальной обороны ДНР привёл уточнённые данные о жертвах падения сбитой украинской ракеты "Точка-У" в центре Донецка. Согласно записи в телеграм-канале штаба, в результате трагедии погибли 17 человек.

Также сообщается, что 28 горожан получили ранения. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, обломки ракеты упали в центр Донецка днём 14 марта. На месте трагедии работают спасатели и экстренные службы. По данным главы республики, среди жертв есть дети. При этом сообщается, что ракета несла запрещённый кассетный заряд. В городе будет объявлен траур по погибшим.