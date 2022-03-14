Некоторые заведения "Макдоналдс" продолжат работать до конца 14 марта

В компании отметили, что часть заведений завершает производственные процессы, а приостановка работы запланирована на сегодняшний день, включая его.

Некоторые рестораны сети быстрого питания "Макдоналдс" продолжают работать 14 марта и закроются лишь в конце дня. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Приостановка запланирована на 14 марта включительно. Некоторые предприятия завершают производственные процессы", — сообщили в компании, комментируя публикации о некоторых ресторанах, которые продолжили работать, несмотря на официальное объявление о приостановке деятельности.