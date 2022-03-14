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14 марта, 11:28

Некоторые заведения "Макдоналдс" продолжат работать до конца 14 марта

В компании отметили, что часть заведений завершает производственные процессы, а приостановка работы запланирована на сегодняшний день, включая его.

Некоторые рестораны сети быстрого питания "Макдоналдс" продолжают работать 14 марта и закроются лишь в конце дня. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Приостановка запланирована на 14 марта включительно. Некоторые предприятия завершают производственные процессы", — сообщили в компании, комментируя публикации о некоторых ресторанах, которые продолжили работать, несмотря на официальное объявление о приостановке деятельности.

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Ранее Лайф писал, что некоторые рестораны "Макдоналдс" в Москве и Санкт-Петербурге продолжили работу. Сотрудники же утверждают, что заведения закроются 15 марта. Сейчас в ресторанах мало людей, работа проходит в штатном режиме.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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