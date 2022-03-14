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Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 11:38
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Песков заявил, что Кремлю неизвестно о поездке Кадырова на Украину

Ранее глава Чечни подтвердил, что в рамках российской спецоперации на Украине побывал в Гостомеле, но уже сменил местоположение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о предполагаемой поездке главы Чечни Рамзана Кадырова на место проведения спецоперации на Украине. Об этом он заявил в беседе с журналистами в понедельник.

"Нет, таких данных нет", — сказал представитель Кремля.

Кадыров рассказал о бегстве украинских военных и националистов при виде чеченских бойцов
Кадыров рассказал о бегстве украинских военных и националистов при виде чеченских бойцов

Первая информация о том, что Кадыров прибыл на Украину и заслушал доклад чеченских бойцов, появилась в СМИ 13 марта. Из видео разговора военнослужащего с главой Чечни следовало, что они с бойцами находятся примерно в семи километрах от Киева. На следующий день сам Рамзан Кадыров подтвердил, что в рамках российской спецоперации на Украине побывал в Гостомеле, но уже сменил местоположение.

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ТАСС / Джапаридзе Михаил

Алексей Берковиц
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