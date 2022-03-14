Песков заявил, что Кремлю неизвестно о поездке Кадырова на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о предполагаемой поездке главы Чечни Рамзана Кадырова на место проведения спецоперации на Украине. Об этом он заявил в беседе с журналистами в понедельник.

Первая информация о том, что Кадыров прибыл на Украину и заслушал доклад чеченских бойцов, появилась в СМИ 13 марта. Из видео разговора военнослужащего с главой Чечни следовало, что они с бойцами находятся примерно в семи километрах от Киева. На следующий день сам Рамзан Кадыров подтвердил, что в рамках российской спецоперации на Украине побывал в Гостомеле, но уже сменил местоположение.