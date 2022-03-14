В Госдуме назвали абсурдной информацию о "запросе" РФ военной помощи у Китая

По словам депутата Морозова, эта информация является ложной "с точки зрения здравого смысла", ведь Российская армия — самая оснащённая и боеспособная в мире.

Слухи о запросе Россией военной помощи у Китая являются абсурдом, очередным элементом в информационной войне. Об этом Лайфу рассказал депутат Государственной думы Олег Морозов.

"Всё это надо воспринимать как очередной элемент информационной войны, которая кратно активизируется в период специальной военной операции. Абсолютно ложная информация со всех точек зрения", — сказал он.

По словам Морозова, эта информация является ложью "с точки зрения здравого смысла", ведь Российская армия — самая оснащённая и боеспособная в мире. Он добавил, что "ни в какой военной помощи Россия сегодня не нуждается".

"Китай немедленно официально опроверг этот фейк, потому что для него это выглядит цинично, потому что получается, Китай каким-то образом тайно или явно [участвует] в нашей спецоперации", — добавил депутат.

Морозов подчеркнул, что КНР и так поддерживает нас в самом главном — в наших требованиях по безопасности в Европе. А подобная информация всплывает из-за того, что на сегодняшний день ведётся информационная война против России и Китая, в которой западная пропаганда готова идти на любые ухищрения.

"Запад уже не различает враньё, фейк, там всё превращается в оружие. Поэтому чем больше лжи, тем эффективнее", — заключил он.