Летевший из Белграда в Москву самолёт возвращается в Сербию после сообщения о бомбе

Самолёт авиакомпании Air Serbia, выполнявший рейс Белград – Москва, возвращается в столицу Сербии из-за сообщения о минировании, пишет газета "Вечерние новости".

Отмечается, что воздушное судно летит обратно после письма по электронной почте с сообщением о бомбе на борту. По данным сервиса Flightradar24, лайнер развернулся в небе над Венгрией.

Ранее на Камчатке эвакуировали все школы, техникумы и колледжи из-за сообщений о минировании. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку зданий, а занятия для учащихся были отменены.