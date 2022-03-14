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14 марта, 15:11

Летевший из Белграда в Москву самолёт возвращается в Сербию после сообщения о бомбе

Отмечается, что воздушное судно летит обратно после соответствующего письма, полученного по электронной почте. По данным сервиса Flightradar24, лайнер развернулся в небе над Венгрией.

Самолёт авиакомпании Air Serbia, выполнявший рейс Белград – Москва, возвращается в столицу Сербии из-за сообщения о минировании, пишет газета "Вечерние новости".

Отмечается, что воздушное судно летит обратно после письма по электронной почте с сообщением о бомбе на борту. По данным сервиса Flightradar24, лайнер развернулся в небе над Венгрией.

В Брюсселе эвакуировали персонал Русского дома после сообщений о "минировании"

В Брюсселе эвакуировали персонал Русского дома после сообщений о "минировании"

Ранее на Камчатке эвакуировали все школы, техникумы и колледжи из-за сообщений о минировании. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку зданий, а занятия для учащихся были отменены.

Напомним, в Москве неизвестный также сообщил об угрозе взрыва Большого театра. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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