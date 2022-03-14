Омбудсмен Миронов назвал облегчением для бизнеса снятие масочного режима в Москве

Решение об отмене масочного режима в Москве поможет добросовестным предприятиям, у которых отпадёт данная статья расходов. Об этом Лайфу заявил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов.

"Во-первых, у предприятий — огромные расходы на сегодняшний день на эти маски и дело не только в их покупке. Добросовестные предприятия, такие тоже у нас существуют всё-таки, на входе вынуждены держать людей, которые эти маски выдают гостям, которые без них пришли. А недобросовестным предприятиям, которые не выполняли требования, им всё равно, а для правильных игроков рынка, конечно, это облегчение", — сказал Миронов.

Теперь предприятия смогут сократить расходы, к которым, с одной стороны, они привыкли, а с другой — это накладывало свой отпечаток на бизнес, добавил омбудсмен.