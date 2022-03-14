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14 марта, 15:02

Омбудсмен Миронов назвал облегчением для бизнеса снятие масочного режима в Москве

Теперь добросовестные предприятия смогут сократить расходы, к которым, с одной стороны, они привыкли, а с другой — это накладывало свой отпечаток, добавил Сергей Миронов.

<p>Обложка © АГН "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Обложка © АГН "Москва" / Андрей Никеричев

Решение об отмене масочного режима в Москве поможет добросовестным предприятиям, у которых отпадёт данная статья расходов. Об этом Лайфу заявил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов.

"Во-первых, у предприятий огромные расходы на сегодняшний день на эти маски и дело не только в их покупке. Добросовестные предприятия, такие тоже у нас существуют всё-таки, на входе вынуждены держать людей, которые эти маски выдают гостям, которые без них пришли. А недобросовестным предприятиям, которые не выполняли требования, им всё равно, а для правильных игроков рынка, конечно, это облегчение", — сказал Миронов.

Теперь предприятия смогут сократить расходы, к которым, с одной стороны, они привыкли, а с другой — это накладывало свой отпечаток на бизнес, добавил омбудсмен.

Онищенко назвал своевременным решение об отмене масочного режима в Москве

Онищенко назвал своевременным решение об отмене масочного режима в Москве

Ранее стало известно, что в Москве с 15 марта будет отменён масочный режим. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, с завтрашнего дня отменяются требования об установке на рабочих местах перегородок и регулярного измерения температуры сотрудников. Напомним, официально масочный режим был введён в Москве с 12 мая 2020 года.

Ольга Годуненко

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