Онищенко назвал своевременным решение об отмене масочного режима в Москве
Бывший санитарный врач РФ отметил, что многие из работников засиделись дома и привыкли к удалёнке. Однако, несмотря на это, как указал он, пришло время, чтобы наконец-то вернуться к привычной жизни.
Заслуженный врач России, эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал своевременным решение об отмене масочного режима в Москве. Своё мнение он высказал в беседе с Лайфом.
"Решение своевременное с учётом того, что число переболевших и число привитых даёт нам для этого основания. Ну и, конечно, объективизация состоит в количестве заболевших, которое сегодня снижается. Поэтому пора уже возвращать экономику, жизнь", — отметил Онищенко.
Собеседник Лайфа добавил, что многие из работников засиделись дома и привыкли к удалёнке. Однако, несмотря на это, как указал Онищенко, пришло время, чтобы наконец-то вернуться к привычной жизни.
Ранее стало известно, что в Москве с 15 марта будет отменён масочный режим. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, с завтрашнего дня отменяются требования об установке на рабочих местах перегородок и регулярного измерения температуры сотрудников. Напомним, официально масочный режим был введён в Москве с 12 мая 2020 года.