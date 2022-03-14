Заслуженный врач России, эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал своевременным решение об отмене масочного режима в Москве. Своё мнение он высказал в беседе с Лайфом.

"Решение своевременное с учётом того, что число переболевших и число привитых даёт нам для этого основания. Ну и, конечно, объективизация состоит в количестве заболевших, которое сегодня снижается. Поэтому пора уже возвращать экономику, жизнь", — отметил Онищенко.

Собеседник Лайфа добавил, что многие из работников засиделись дома и привыкли к удалёнке. Однако, несмотря на это, как указал Онищенко, пришло время, чтобы наконец-то вернуться к привычной жизни.