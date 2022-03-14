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14 марта, 13:02

Росздравнадзор не увидел отсутствия минимума лекарств в аптеках России

В ведомстве отметили, что на постоянной основе контролируют наличие обязательного ассортимента препаратов, утверждённого Правительством Российской Федерации.

Росздравнадзор не увидел отсутствия в аптеках РФ минимального ассортимента лекарств. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

"Согласно результатам мониторинга, за последний месяц на территории РФ не было выявлено нарушений, связанных с отсутствием в аптеках минимального ассортимента лекарственных средств", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на постоянной основе контролируют наличие в аптеках минимального ассортимента лекарств, утверждённого Правительством Российской Федерации.

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Ранее Минздрав заявил о том, что основные импортные производители инсулина не уйдут с рынка РФ. Отмечается, что запасы таких препаратов, как "Новорапид", "Фиасп" и "Хумалог", на российских складах и в аптеках сейчас практически соответствуют общему объёму их поставок в нашу страну в 2021 году.

Обложка ©

Pexels

Никита Осипов

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