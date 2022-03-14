"Не принимаем этого решения": Ветераны российского футбола написали письмо в ФИФА из-за отстранения сборной
В частности, под обращением подписались Никита Симонян, Егор Титов, Александр Филимонов и ряд других знаменитых игроков.
Ветераны советского и российского футбола написали письмо в ФИФА и УЕФА, в котором выразили своё несогласие из-за отстранения сборной России и отечественных клубов от участия в международных турнирах.
"Мы не понимаем и не принимаем этого решения. Футбол призван объединять людей по всему миру. Футбол — это самая популярная и самая демократичная игра. И в нём не должно быть места никаким проявлениям дискриминации. Мы уверены, что тотальное отстранение России от футбола несёт большие угрозы для развития спорта номер один не только в нашей стране, но и в Европе, и во всём мире", — говорится в обращении.
Известные в прошлом футболисты уверены, что данное решение ФИФА и УЕФА не поможет улучшению геополитической обстановки, а, напротив, поспособствует расколу международного футбольного сообщества. Ветераны отечественного футбола также напомнили, что в 2018 году Россия приняла лучший чемпионат мира в истории и регулярно поддерживала все инициативы ФИФА и УЕФА.
"Мы просим вас отменить дискриминационное и очень опасное для мирового футбола по своим последствиям решение. Верим, что вы и сами понимаете всю его несправедливость", — также указывается в тексте письма.
Добавим, что под обращением подписались Никита Симонян, Олег Романцев, Егор Титов, Станислав Черчесов и ряд других видных футболистов прошлого.
"Закон на нашей стороне": Юрист назвал немаленькими шансы сборной России сыграть в стыковых матчах ЧМ-2022
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со своими европейскими коллегами из УЕФА вынесла решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а московский "Спартак" автоматически выбыл из Лиги Европы. После этого РФС обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) c апелляцией на решение ФИФА и УЕФА.
РФС / Джаиль Губайдуллин