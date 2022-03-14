VK занялся созданием общественного совета по поддержке предпринимателей

Холдинг VK занялся созданием общественного совета по поддержке среднего и малого бизнеса, чтобы помочь предпринимателям и представителям МСП освоиться в новых условиях. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"VK создаёт общественный совет по поддержке среднего и малого бизнеса. В состав совета вошли предприниматели и представители общественной организации "Опора России". Основная цель совета — помочь представителям МСП адаптироваться в новых условиях и максимально учесть их интересы в развитии бизнеса", — говорится в пресс-релизе.

Генеральный директор VK Владимир Кириенко рассказал, что большинство представителей среднего и малого бизнеса работают в онлайне, поэтому компания готова развивать и дорабатывать свои сервисы для их удобства. По его словам, во "ВКонтакте" уже более двух млн бизнесменов продвигают свои товары и услуги. Свыше 100 тысяч предпринимательских сообществ было создано за последние выходные.

Бизнесмены смогут найти все нужные инструменты для запуска и развития своего дела в Интернете на платформе "Бизнес ВКонтакте". Также отмечается, что "Опора России" предоставит комплексную отраслевую экспертизу по механизмам продажи в онлайне на основе проведения фокус-групп и сбора мнения от профильных бизнес-сообществ.

"Совет VK станет площадкой для открытого диалога и единым окном для оперативного сбора и проработки предложений от предпринимателей по всей стране. Эксперты также будут делиться своим опытом и помогать формировать пул задач, с которыми сталкиваются представители малого и среднего бизнеса в новых условиях", — указывается в пресс-релизе компании.

В состав совета вошли президент "Опоры России" Александр Калинин, руководитель бизнес-юнита "Классифайды, малый и средний бизнес и электронная коммерция" VK Юрий Новиков, создатель торговой марки Mamanonstop Евгения Лазарева, совладелец компании Tkanoff Group и основатель бренда Sk Selektion Елена Краснова, основательница бренда Hydrop Марина Росс.

На странице сообщества для бизнеса осуществляется сбор информации "ВКонтакте". Там любой предприниматель может оставить свои идеи проектов и инициатив, которые смогут помочь его бизнесу или развитию сектора в целом. Совет будет оперативно обрабатывать заявки и развивать новые меры поддержки, указали в компании.