Минобороны РФ: Целью удара "Точкой-У" по Донецку было большое количество жертв
Запуск боеприпаса был осуществлён из Красноармейска, который находится под контролем украинских националистических подразделений, уточнил генерал-майор Игорь Конашенков.
Обнаруженный кассетный боеприпас в ракете "Точка-У" указывает на то, что целью удара было убийство максимально большого числа мирных жителей Донецка. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Снаряжение боевой части тактической ракеты "Точка-У" кассетным боеприпасом доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей", — сказал он в ходе брифинга.
Также Конашенков указал, что удар произвели из Красноармейска, который находится под контролем украинских националистических подразделений.
Напомним, обломки ракеты упали в центр Донецка днём 14 марта. На месте трагедии работают спасатели и экстренные службы. По данным главы республики, среди жертв есть дети. При этом сообщается, что ракета несла запрещённый кассетный заряд. Глава ДНР Денис Пушилин назвал этот удар военным преступлением. В городе будет объявлен траур по погибшим. По уточнённым данным, в результате происшествия погибло 17 человек.
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