Минобороны РФ: Целью удара "Точкой-У" по Донецку было большое количество жертв

Запуск боеприпаса был осуществлён из Красноармейска, который находится под контролем украинских националистических подразделений, уточнил генерал-майор Игорь Конашенков.

Обнаруженный кассетный боеприпас в ракете "Точка-У" указывает на то, что целью удара было убийство максимально большого числа мирных жителей Донецка. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Снаряжение боевой части тактической ракеты "Точка-У" кассетным боеприпасом доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей", — сказал он в ходе брифинга.