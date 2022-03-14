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Опубликовано 14 марта 2022, 12:44

Минобороны РФ: Целью удара "Точкой-У" по Донецку было большое количество жертв

Запуск боеприпаса был осуществлён из Красноармейска, который находится под контролем украинских националистических подразделений, уточнил генерал-майор Игорь Конашенков.

Обнаруженный кассетный боеприпас в ракете "Точка-У" указывает на то, что целью удара было убийство максимально большого числа мирных жителей Донецка. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Снаряжение боевой части тактической ракеты "Точка-У" кассетным боеприпасом доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей", — сказал он в ходе брифинга.

Также Конашенков указал, что удар произвели из Красноармейска, который находится под контролем украинских националистических подразделений.

Песков назвал атакой на гражданское население удар ракетой "Точка-У" по Донецку
Песков назвал атакой на гражданское население удар ракетой "Точка-У" по Донецку

Напомним, обломки ракеты упали в центр Донецка днём 14 марта. На месте трагедии работают спасатели и экстренные службы. По данным главы республики, среди жертв есть дети. При этом сообщается, что ракета несла запрещённый кассетный заряд. Глава ДНР Денис Пушилин назвал этот удар военным преступлением. В городе будет объявлен траур по погибшим. По уточнённым данным, в результате происшествия погибло 17 человек.

Лайф публикует видео с места падения сбитой ракеты "Точка-У" в центре Донецка
Лайф публикует видео с места падения сбитой ракеты "Точка-У" в центре Донецка
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Артур Лапсаков
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