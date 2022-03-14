Саакашвили сообщил, что врачи обнаружили у него тяжёлые заболевания
По мнению медиков, экс-политику немедленно надо начинать курс лечения, ведь в противном случае он станет инвалидом или умрёт, а полноценное выздоровление в тюрьме невозможно.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что врачи Республиканской больницы Тбилиси нашли у него ряд тяжёлых заболеваний в ходе обследования. Об этом он написал в "Фейсбуке".
По словам экс-политика, поздно ночью 13 марта после многомесячных требований его доставили из тюрьмы в больницу, где есть электронейромиограф, также ему сделали гастроскопию.
"Первая процедура полностью подтвердила диагноз разных консилиумов о том, что в пенитенциарной системе я заболел нейропатией — это когда не чувствуешь конечностей и разных частей тела", — уточнил Саакашвили.
Гастроскопия, в свою очередь, показала наличие множества эрозий в желудке экс-политика. Также врачи диагностировали у него энцефалопатию Вернике, выражающуюся в нарушении координации и потере памяти. Как уточнил бывший грузинский президент, медики сказали ему о необходимости немедленно начать курс лечения, ведь в противном случае он станет инвалидом или умрёт, а полноценное выздоровление в тюрьме невозможно.
Напомним, бывший лидер Грузии утром 1 октября заявил, что прибыл в страну спустя восемь лет отсутствия, вечером того же дня стало известно о его задержании. Политика обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. Заседания суда несколько раз откладывались в связи с состоянием здоровья Саакашвили, в конце ноября его наконец-то доставили на разбирательство.
Facebook / Mikheil Saakashvili