Саакашвили сообщил, что врачи обнаружили у него тяжёлые заболевания

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что врачи Республиканской больницы Тбилиси нашли у него ряд тяжёлых заболеваний в ходе обследования. Об этом он написал в "Фейсбуке".

По словам экс-политика, поздно ночью 13 марта после многомесячных требований его доставили из тюрьмы в больницу, где есть электронейромиограф, также ему сделали гастроскопию.

"Первая процедура полностью подтвердила диагноз разных консилиумов о том, что в пенитенциарной системе я заболел нейропатией — это когда не чувствуешь конечностей и разных частей тела", — уточнил Саакашвили.