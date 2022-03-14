Минобороны опубликовало видео уничтожения реактивных систем залпового огня ВСУ

На кадрах видно детонацию реактивных боеприпасов, хранившихся в ангаре, после которой у некоторых ракет сработали разгонно-маршевые двигатели.

Уничтожение РСЗО Украины. Видео © Министерство обороны Российской Федерации

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения реактивных систем залпового огня ВСУ. С помощью беспилотного летательного аппарата было установлено местонахождение двух реактивных установок, которые, выпустив боекомплект, проследовали на перезаряжание в ангар с боеприпасами.

После того как установки заехали в здание, по нему был нанесён удар высокоточным оружием. На кадрах видно детонацию реактивных боеприпасов, хранившихся в ангаре, после которой у некоторых ракет сработали разгонно-маршевые двигатели.