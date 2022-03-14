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Опубликовано 14 марта 2022, 12:26
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Минобороны опубликовало видео уничтожения реактивных систем залпового огня ВСУ

На кадрах видно детонацию реактивных боеприпасов, хранившихся в ангаре, после которой у некоторых ракет сработали разгонно-маршевые двигатели.

Уничтожение РСЗО Украины. Видео © Министерство обороны Российской Федерации

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения реактивных систем залпового огня ВСУ. С помощью беспилотного летательного аппарата было установлено местонахождение двух реактивных установок, которые, выпустив боекомплект, проследовали на перезаряжание в ангар с боеприпасами.

После того как установки заехали в здание, по нему был нанесён удар высокоточным оружием. На кадрах видно детонацию реактивных боеприпасов, хранившихся в ангаре, после которой у некоторых ракет сработали разгонно-маршевые двигатели.

В Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных
В Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных

Ранее Минобороны РФ показало кадры с передачей трофейной техники и оружия ВСУ военным ДНР и ЛНР. Также силам Народной милиции были переданы трофейные артиллерийские орудия и различное противотанковое вооружение. Всё оборудование прошло проверку технического состояния и восстановление.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Министерство обороны Российской Федерации

Никита Осипов
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