Минобороны опубликовало видео уничтожения реактивных систем залпового огня ВСУ
На кадрах видно детонацию реактивных боеприпасов, хранившихся в ангаре, после которой у некоторых ракет сработали разгонно-маршевые двигатели.
Уничтожение РСЗО Украины. Видео © Министерство обороны Российской Федерации
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения реактивных систем залпового огня ВСУ. С помощью беспилотного летательного аппарата было установлено местонахождение двух реактивных установок, которые, выпустив боекомплект, проследовали на перезаряжание в ангар с боеприпасами.
После того как установки заехали в здание, по нему был нанесён удар высокоточным оружием. На кадрах видно детонацию реактивных боеприпасов, хранившихся в ангаре, после которой у некоторых ракет сработали разгонно-маршевые двигатели.
Ранее Минобороны РФ показало кадры с передачей трофейной техники и оружия ВСУ военным ДНР и ЛНР. Также силам Народной милиции были переданы трофейные артиллерийские орудия и различное противотанковое вооружение. Всё оборудование прошло проверку технического состояния и восстановление.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.