Песков: РФ не нужны подсказки стратегов США, известных своей безжалостностью
Как напомнил представитель Кремля, в своё время американские военные бомбили Югославию, совершали ракетные атаки на центр Белграда, а также одним ударом уничтожали сотни людей в Афганистане.
Россия не нуждается в подсказках американских стратегов, военные операции которых известны своей безжалостностью. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя критику советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что российские военные в ходе "Операции Z" на Украине до сих пор не вошли в крупные города.
"Всему миру известен безжалостный стиль американских властей, которые для достижения своих целей ни во что не ставят жизнь мирных граждан. <...> В подсказках таких стратегов мы не нуждаемся", — подчеркнул представитель Кремля на брифинге.
Как напомнил Песков, в своё время американские военные бомбили Югославию, совершали ракетные атаки на центр Белграда, а также одним ударом уничтожали сотни людей в Афганистане.
Ранее сообщалось, что в конце февраля Вашингтон выделил Киеву немедленную военную помощь в размере до 350 миллионов долларов. По данным NBC, в рамках этого пакета США передали Украине несколько сотен переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin и боеприпасы. Лайф также писал, что Конгресс США согласовал выделение $13,6 млрд на помощь Украине.