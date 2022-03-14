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14 марта, 12:18

Песков: РФ не нужны подсказки стратегов США, известных своей безжалостностью

Как напомнил представитель Кремля, в своё время американские военные бомбили Югославию, совершали ракетные атаки на центр Белграда, а также одним ударом уничтожали сотни людей в Афганистане.

Россия не нуждается в подсказках американских стратегов, военные операции которых известны своей безжалостностью. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя критику советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что российские военные в ходе "Операции Z" на Украине до сих пор не вошли в крупные города.

"Всему миру известен безжалостный стиль американских властей, которые для достижения своих целей ни во что не ставят жизнь мирных граждан. <...> В подсказках таких стратегов мы не нуждаемся", — подчеркнул представитель Кремля на брифинге.

Песков: РФ не запрашивала у Китая военную помощь для ведения "Операции Z"

Песков: РФ не запрашивала у Китая военную помощь для ведения "Операции Z"

Как напомнил Песков, в своё время американские военные бомбили Югославию, совершали ракетные атаки на центр Белграда, а также одним ударом уничтожали сотни людей в Афганистане.

Ранее сообщалось, что в конце февраля Вашингтон выделил Киеву немедленную военную помощь в размере до 350 миллионов долларов. По данным NBC, в рамках этого пакета США передали Украине несколько сотен переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin и боеприпасы. Лайф также писал, что Конгресс США согласовал выделение $13,6 млрд на помощь Украине.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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