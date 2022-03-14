Песков: РФ не нужны подсказки стратегов США, известных своей безжалостностью

Как напомнил представитель Кремля, в своё время американские военные бомбили Югославию, совершали ракетные атаки на центр Белграда, а также одним ударом уничтожали сотни людей в Афганистане.

Россия не нуждается в подсказках американских стратегов, военные операции которых известны своей безжалостностью. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя критику советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что российские военные в ходе "Операции Z" на Украине до сих пор не вошли в крупные города.

"Всему миру известен безжалостный стиль американских властей, которые для достижения своих целей ни во что не ставят жизнь мирных граждан. <...> В подсказках таких стратегов мы не нуждаемся", — подчеркнул представитель Кремля на брифинге.