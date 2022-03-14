Хуснуллин: Правительство России сохранит условия по части льготных ипотечных программ

Российское правительство намерено сохранить текущие ставки по части льготных ипотечных программ. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Пока у нас планы — часть льготных ипотек сохранить, какие-то ставки мы, может быть, повысим, но если повысим ставки, то повысим и стоимость кредита", — сказал он.