Хуснуллин: Правительство России сохранит условия по части льготных ипотечных программ
Однако ставки по некоторым из них могут быть повышены, а вместе с ними и стоимость кредита, подчеркнул вице-премьер РФ.
Российское правительство намерено сохранить текущие ставки по части льготных ипотечных программ. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Пока у нас планы — часть льготных ипотек сохранить, какие-то ставки мы, может быть, повысим, но если повысим ставки, то повысим и стоимость кредита", — сказал он.
Ранее "Единая Россия" предложила сохранить программы льготной ипотеки. Партия подготовила набор мер по поддержке застройщиков, чтобы компенсировать часть ставки для продолжения строительства уже начатых домов.
ТАСС / Владимир Гердо