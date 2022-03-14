НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 марта, 12:11

Хуснуллин: Правительство России сохранит условия по части льготных ипотечных программ

Однако ставки по некоторым из них могут быть повышены, а вместе с ними и стоимость кредита, подчеркнул вице-премьер РФ.

Российское правительство намерено сохранить текущие ставки по части льготных ипотечных программ. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Пока у нас планы — часть льготных ипотек сохранить, какие-то ставки мы, может быть, повысим, но если повысим ставки, то повысим и стоимость кредита", — сказал он.

Кабмин установил максимальные размеры займов для получения кредитных каникул

Кабмин установил максимальные размеры займов для получения кредитных каникул

Ранее "Единая Россия" предложила сохранить программы льготной ипотеки. Партия подготовила набор мер по поддержке застройщиков, чтобы компенсировать часть ставки для продолжения строительства уже начатых домов.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1