По его словам, план изначально был разработан с учётом того фактора, что националисты оборудуют огневые точки и разместят тяжёлую военную технику в жилых кварталах.

Президент России Владимир Путин в начале "Операции Z" дал указание не штурмовать крупные города, включая Киев, из-за возможных потерь среди мирного населения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В начале операции президент России действительно дал указания Минобороны воздержаться от немедленного штурма крупных населённых пунктов, включая Киев", — сказал он.

По словам Пескова, план изначально была разработан с учётом того фактора, что вооружённые националистические формирования оборудуют огневые точки и разместят тяжёлую военную технику прямо в жилых кварталах, а также будут вести боевые действия в густонаселённых районах. В таком случае штурм крупных городов неизбежно бы привёл к большим потерям среди гражданских лиц.

"И операция была спланирована именно с учётом этого обстоятельства", — заключил представитель Кремля.