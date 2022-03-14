Песков: Путин в начале "Операции Z" приказал не штурмовать города
По его словам, план изначально был разработан с учётом того фактора, что националисты оборудуют огневые точки и разместят тяжёлую военную технику в жилых кварталах.
Президент России Владимир Путин в начале "Операции Z" дал указание не штурмовать крупные города, включая Киев, из-за возможных потерь среди мирного населения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В начале операции президент России действительно дал указания Минобороны воздержаться от немедленного штурма крупных населённых пунктов, включая Киев", — сказал он.
По словам Пескова, план изначально была разработан с учётом того фактора, что вооружённые националистические формирования оборудуют огневые точки и разместят тяжёлую военную технику прямо в жилых кварталах, а также будут вести боевые действия в густонаселённых районах. В таком случае штурм крупных городов неизбежно бы привёл к большим потерям среди гражданских лиц.
"И операция была спланирована именно с учётом этого обстоятельства", — заключил представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия не запрашивала у Китая военную помощь для ведения "Операции Z". По словам представителя Кремля, страна обладает самостоятельным потенциалом для продолжения спецоперации, которая будет завершена в срок и в полном объёме.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.