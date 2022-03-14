Армянские добровольцы заявили о готовности поехать в Донбасс
В письме, которое передано в российское посольство, говорится о твёрдой поддержке политики президента РФ Владимира Путина и намерении "сегодня же выехать в зону спецоперации".
Десятки добровольцев из Армении готовы отправиться в Донбасс для участия в российской специальной военной операции — "Операции Z". Об этом заявил участник акции в поддержку России у здания Посольства РФ в Ереване Рубен Цатурян.
"Мы собрались, чтобы выразить нашу солидарность с российским народом. И здесь есть ребята, 22 человека, но их намного больше, которые готовы прямо сейчас отправиться в Донбасс или Крым, встать рядом с российскими братьями и бороться против фашистов и международных террористов", — отметил Цатурян, добавив, что среди желающих отправиться в Донбасс также есть представители Франции.
Он передал в российское посольство письмо, в котором говорится о твёрдой поддержке политики президента РФ Владимира Путина и готовности "сегодня же выехать в зону спецоперации".
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. О главных событиях на Украине читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
ТАСС / Ваграм Багдасарян / Photolure