Песков ответил на вопрос о четвёртом раунде российско-украинских переговоров

Как пояснил представитель Кремля, дискуссии ещё ведутся. Напомним, что консультации в этот раз проходят в видеорежиме, российскую делегацию по-прежнему возглавляет Владимир Мединский.

Четвёртый раунд российско-украинских переговоров по вопросу "Операции Z" проходит в понедельник в режиме видеоконференции. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Переговоры сегодня ведутся в режиме видеоконференции. Вот я не знаю, сегодня они закончились или не закончились. Но мы обязательно попросим руководителя нашей делегации предоставить вам информацию по деталям", — сказал представитель Кремля на брифинге.