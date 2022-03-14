Песков ответил на вопрос о четвёртом раунде российско-украинских переговоров
Как пояснил представитель Кремля, дискуссии ещё ведутся. Напомним, что консультации в этот раз проходят в видеорежиме, российскую делегацию по-прежнему возглавляет Владимир Мединский.
Четвёртый раунд российско-украинских переговоров по вопросу "Операции Z" проходит в понедельник в режиме видеоконференции. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Переговоры сегодня ведутся в режиме видеоконференции. Вот я не знаю, сегодня они закончились или не закончились. Но мы обязательно попросим руководителя нашей делегации предоставить вам информацию по деталям", — сказал представитель Кремля на брифинге.
Напомним, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гумкоридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. За ходом российской спецоперации на Украине следите в текстовой трансляции Лайфа.
ТАСС / Михаил Джапаридзе