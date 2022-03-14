НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 марта, 11:52

Продажи путёвок в детские лагеря по программе кешбэка стартуют 31 марта

Данный вопрос был проработан с Национальной системой платёжных карт. А отправиться в лагерь по этой программе можно будет уже 1 мая.

В ночь с 30 на 31 марта начнутся продажи путёвок в детские лагеря в рамках программы кешбэка. Об этом заявил на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Мы проработали это с НСПК (Национальная система платёжных карт. — Прим. Лайфа). Все продажи путёвок начнутся в ночь с 30 на 31 марта, они подтверждают техническую готовность", — сообщил он.

Отправиться же в детский лагерь можно будет уже с 1 мая 2022 года. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, отметил Чернышенко.

Кабмин установил максимальные размеры займов для получения кредитных каникул

Кабмин установил максимальные размеры займов для получения кредитных каникул

Ранее Путин поручил продлить программу кешбэка за путёвки в детские лагеря на 2022 год. Президент уточнил, что сделать это и оповестить россиян о действии этой программы в текущем году необходимо заранее.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1