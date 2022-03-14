Продажи путёвок в детские лагеря по программе кешбэка стартуют 31 марта

В ночь с 30 на 31 марта начнутся продажи путёвок в детские лагеря в рамках программы кешбэка. Об этом заявил на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Мы проработали это с НСПК (Национальная система платёжных карт. — Прим. Лайфа). Все продажи путёвок начнутся в ночь с 30 на 31 марта, они подтверждают техническую готовность", — сообщил он.

Отправиться же в детский лагерь можно будет уже с 1 мая 2022 года. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, отметил Чернышенко.