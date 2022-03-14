Песков назвал атакой на гражданское население удар ракетой "Точка-У" по Донецку

Представитель Кремля отметил, что таким образом Вооружённые силы Украины "действуют по подсказке и методике своих заокеанских хозяев".

Запуск украинскими войсками ракеты "Точка-У" по Донецку является атакой на гражданское население. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сегодня из Донецка известия, где 20 мирных граждан погибло от ракеты ВСУ. <...> Безусловно, это атака на гражданское население", — сказал он.

Песков отметил, что таким образом Вооружённые силы Украины "действуют по подсказке и методике своих заокеанских хозяев".