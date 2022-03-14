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Опубликовано 14 марта 2022, 11:48

Песков назвал атакой на гражданское население удар ракетой "Точка-У" по Донецку

Представитель Кремля отметил, что таким образом Вооружённые силы Украины "действуют по подсказке и методике своих заокеанских хозяев".

Запуск украинскими войсками ракеты "Точка-У" по Донецку является атакой на гражданское население. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сегодня из Донецка известия, где 20 мирных граждан погибло от ракеты ВСУ. <...> Безусловно, это атака на гражданское население", — сказал он.

Песков отметил, что таким образом Вооружённые силы Украины "действуют по подсказке и методике своих заокеанских хозяев".

Лайф публикует видео с места падения сбитой ракеты "Точка-У" в центре Донецка
Лайф публикует видео с места падения сбитой ракеты "Точка-У" в центре Донецка

Напомним, обломки ракеты упали в центр Донецка днём 14 марта. На месте трагедии работают спасатели и экстренные службы. По данным главы республики, среди жертв есть дети. При этом сообщается, что ракета несла запрещённый кассетный заряд. В городе будет объявлен траур по погибшим. По уточнённым данным, в результате происшествия погибло 17 человек.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Александр Юнашев
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