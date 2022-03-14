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Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 11:45
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Пушилин распорядился ускорить наступательную операцию сил ДНР

Такое заявление глава республики сделал на фоне ракетного удара ВСУ по центру Донецка. Он также отметил, что в общей сложности над ДНР были сбиты 15 украинских "Точек-У".

Наступательная операция сил Донецкой Народной Республики (ДНР) будет продолжена и по возможности ускорена. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин после падения сбитой украинской ракеты "Точка-У" в центре Донецка.

"Мы ускоряемся", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос о том, можно ли начинать форсировать наступление войск ДНР.

Очевидец рассказал, как спасал людей после падения сбитой ракеты "Точка-У" в Донецке
Очевидец рассказал, как спасал людей после падения сбитой ракеты "Точка-У" в Донецке

Он также отметил, что всего над ДНР с начала наступательной операции сбиты 15 украинских ракет "Точка-У".

Ранее Лайф рассказал, что в результате происшествия погибло 17 человек. Сейчас на месте трагедии работают спасатели и экстренные службы, выжившим оказывается вся необходимая медицинская помощь. По данным главы республики, среди жертв есть дети. При этом сообщается, что ракета несла запрещённый кассетный заряд. Лайф также публиковал видео с места падения сбитой "Точки-У".

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ТАСС / Спринчак Валентин

Наталья Исакова
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