Пушилин распорядился ускорить наступательную операцию сил ДНР
Такое заявление глава республики сделал на фоне ракетного удара ВСУ по центру Донецка. Он также отметил, что в общей сложности над ДНР были сбиты 15 украинских "Точек-У".
Наступательная операция сил Донецкой Народной Республики (ДНР) будет продолжена и по возможности ускорена. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин после падения сбитой украинской ракеты "Точка-У" в центре Донецка.
"Мы ускоряемся", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос о том, можно ли начинать форсировать наступление войск ДНР.
Он также отметил, что всего над ДНР с начала наступательной операции сбиты 15 украинских ракет "Точка-У".
Ранее Лайф рассказал, что в результате происшествия погибло 17 человек. Сейчас на месте трагедии работают спасатели и экстренные службы, выжившим оказывается вся необходимая медицинская помощь. По данным главы республики, среди жертв есть дети. При этом сообщается, что ракета несла запрещённый кассетный заряд. Лайф также публиковал видео с места падения сбитой "Точки-У".
ТАСС / Спринчак Валентин