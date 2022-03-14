Пушилин распорядился ускорить наступательную операцию сил ДНР

Наступательная операция сил Донецкой Народной Республики (ДНР) будет продолжена и по возможности ускорена. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин после падения сбитой украинской ракеты "Точка-У" в центре Донецка.

"Мы ускоряемся", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос о том, можно ли начинать форсировать наступление войск ДНР.