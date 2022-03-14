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14 марта, 11:50

Песков заявил, что высказывание Кулебы о Путине подрывает авторитет главы МИД Украины

Кроме того, представитель Кремля отметил, что подобные заявления вызывают сомнения в профессиональной пригодности украинского министра.

<p>Дмитирий Кулеба. Фото © ТАСС / Lev Radin / Pacific Press via ZUMA Press Wire</p>

Дмитирий Кулеба. Фото © ТАСС / Lev Radin / Pacific Press via ZUMA Press Wire

Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об "устранении" президента России Владимира Путина подрывают авторитет украинского министра. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно, это (заявление Кулебы. — Прим. Лайфа) изрядно подрывает должностной авторитет и вызывает сомнения в профессиональной пригодности", — сказал представитель Кремля на брифинге.

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Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий.

Александр Юнашев

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