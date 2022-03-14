Песков заявил, что высказывание Кулебы о Путине подрывает авторитет главы МИД Украины

Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об "устранении" президента России Владимира Путина подрывают авторитет украинского министра. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно, это (заявление Кулебы. — Прим. Лайфа) изрядно подрывает должностной авторитет и вызывает сомнения в профессиональной пригодности", — сказал представитель Кремля на брифинге.