Песков: Россия сможет минимизировать последствия западных санкций

Чтобы справиться с последствиями экономической войны, Центробанком принят целый набор мер, напомнили в Кремле.

Россия принимает все необходимые меры, чтобы минимизировать последствия экономической войны, которую объявили западные страны. Об этом заявил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.