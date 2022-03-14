Песков: Россия сможет минимизировать последствия западных санкций
Чтобы справиться с последствиями экономической войны, Центробанком принят целый набор мер, напомнили в Кремле.
Россия принимает все необходимые меры, чтобы минимизировать последствия экономической войны, которую объявили западные страны. Об этом заявил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Принимаются меры для минимизации последствий. Целый набор мер был принят Центробанком, которые реализуются. Есть все основания полагать, что последствия этой экономической войны будут минимизированы", — сказал представитель Кремля.
Напомним, Запад начал вводить в отношении России санкции и прочие ограничения после начала "Операции Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже объяснял, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без операции на Украине. Лайф следит за развитием событий.