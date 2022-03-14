Песков: Россия сможет минимизировать последствия западных санкций

Россия принимает все необходимые меры, чтобы минимизировать последствия экономической войны, которую объявили западные страны. Об этом заявил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Принимаются меры для минимизации последствий. Целый набор мер был принят Центробанком, которые реализуются. Есть все основания полагать, что последствия этой экономической войны будут минимизированы", — сказал представитель Кремля.