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Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 11:49

Песков: Россия сможет минимизировать последствия западных санкций

Чтобы справиться с последствиями экономической войны, Центробанком принят целый набор мер, напомнили в Кремле.

Россия принимает все необходимые меры, чтобы минимизировать последствия экономической войны, которую объявили западные страны. Об этом заявил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Принимаются меры для минимизации последствий. Целый набор мер был принят Центробанком, которые реализуются. Есть все основания полагать, что последствия этой экономической войны будут минимизированы", сказал представитель Кремля.

National Interest предупредил Запад о мрачных последствиях санкций против России
National Interest предупредил Запад о мрачных последствиях санкций против России

Напомним, Запад начал вводить в отношении России санкции и прочие ограничения после начала "Операции Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже объяснял, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без операции на Украине. Лайф следит за развитием событий.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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