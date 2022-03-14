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Опубликовано 14 марта 2022, 11:54
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Песков: МО РФ не исключает постановки под полный контроль крупных городов Украины

Город Волноваха, перешедший под контроль ДНР. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Город Волноваха, перешедший под контроль ДНР. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Официальный представитель Кремля заметил, что они и так практически находятся в окружении российских военных, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации.

Министерство обороны РФ не исключает взятия под полный контроль крупных населённых пунктов Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Министерство обороны при обеспечении максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населённых пунктов, которые сегодня и так практически находятся в окружении", — сказал он журналистам.

При этом Песков обратил внимание на зоны, используемые для гуманитарной эвакуации, которые не окружены войсками.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия не запрашивала у Китая военную помощь для ведения "Операции Z". По словам представителя Кремля, страна обладает самостоятельным потенциалом для продолжения спецоперации, которая будет завершена в срок и в полном объёме.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Александр Юнашев
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