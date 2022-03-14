Песков: МО РФ не исключает постановки под полный контроль крупных городов Украины

Официальный представитель Кремля заметил, что они и так практически находятся в окружении российских военных, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации.

Министерство обороны РФ не исключает взятия под полный контроль крупных населённых пунктов Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Министерство обороны при обеспечении максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населённых пунктов, которые сегодня и так практически находятся в окружении", — сказал он журналистам.

При этом Песков обратил внимание на зоны, используемые для гуманитарной эвакуации, которые не окружены войсками.